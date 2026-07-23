DP’de karar günü

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, "5 Yılda 100 Proje" başlıklı basın toplantısında hem bakanlık döneminde hayata geçirilen projeleri değerlendirdi hem de gündemdeki seçim sistemi tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ataoğlu, DP'nin gündeminde yalnızca genel ve yerel seçimlerin aynı tarihte yapılıp yapılmaması ile karma oy konularının bulunduğunu belirterek, ittifak ve seçim barajına yönelik herhangi bir düzenlemenin ise partinin gündeminde yer almadığını söyledi. Toplantıda, beş yıllık görev süresinde tamamlanan ve devam eden 100 projeyi içeren kısa bir tanıtım filmi gösterilirken, katılımcılara bilgilendirme kitapçığı da dağıtıldı.



AdaKıbrıs Projesi

Türkiye pazarına yönelik hayata geçirilen AdaKıbrıs Projesi'nin turizmde önemli katkılar sağladığını belirten Ataoğlu, proje sayesinde ülkeye gelen turist sayısında artış yaşandığını söyledi. Tanıtım çalışmalarının yalnızca Türkiye'de değil, İngiltere, Almanya ve Rusya gibi ülkelerde de sürdürüldüğünü ifade etti.



Antik Liman Restorasyonu Projesi

KKTC'nin en kapsamlı restorasyon projelerinden biri olarak nitelendirdiği Girne Antik Limanı Restorasyonu kapsamında tarihi dokunun korunduğunu, rıhtım altyapısının yenilendiğini, cephe ve zemin düzenlemelerinin tamamlandığını belirten Ataoğlu, modern aydınlatmayla limanın yeniden canlandırıldığını söyledi. Restorasyonun ardından ziyaretçi sayısının yaklaşık yüzde 30 arttığını ifade eden Ataoğlu, deniz içindeki iskelenin yapımı için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.



Devlet Tiyatroları Binası

Yangının ardından uzun süre tamamlanamayan Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları'nın yeni binasının tamamlandığını belirten Ataoğlu, iç dekorasyon çalışmalarında sona gelindiğini, personel ihtiyacının büyük ölçüde karşılandığını ve binada ileri teknoloji sahne sistemlerinin kullanılacağını söyledi.



Girne Latomia House Müze ve Sanat Galerisi

Ataoğlu, 1933 yılında inşa edilen ve uzun yıllar Güzel Sanatlar Müzesi olarak hizmet veren Villa Latomia'nın restore edilerek yeniden müze ve sanat galerisi olarak halkın hizmetine açıldığını belirtti.



Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı Projesi

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın Anıt Mezarı çevresindeki düzenleme çalışmalarının son aşamaya geldiğini belirten Ataoğlu, çevre düzenlemesinin tamamlanmasının ardından alanın askeri bölge ilan edilmesi ve nöbet değişimlerinin Anıtkabir'deki gibi halk tarafından izlenebilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Ataoğlu, restorasyon çalışmalarının ardından Dr. Fazıl Küçük Anıt Mezarı için de benzer bir projenin planlandığını ifade etti.



Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi

AFAD iş birliğiyle Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nin kurulduğunu belirten Ataoğlu, merkezin sismik hareketleri anlık olarak takip ettiğini ve olası afet risklerine karşı hızlı müdahale kapasitesi sağladığını söyledi.



Tek kullanımlık plastiklere yasak

Ataoğlu, Çevre Yasası kapsamında hazırlanan tüzükle tek kullanımlık plastik ürünlerin satış ve dağıtımının tamamen yasaklandığını hatırlatarak, bunun gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakılması açısından önemli bir adım olduğunu kaydetti.



Sürekli Atık Su İzleme Sistemi

Girne bölgesindeki şikayetler üzerine kurulan Sürekli Atık Su İzleme Sistemi'nin atık su, soğutma suyu ve ters ozmoz deşarjlarını çevrimiçi olarak denetlediğini belirten Ataoğlu, sistemin ülkenin bu alandaki ilk kapsamlı dijital takip sistemi olduğunu söyledi. Mavi Bayrak çalışmalarının da sürdüğünü ifade etti.



DENKO Binası Dönüşüm Projesi

DENKO Binası Dönüşüm Projesi için birkaç hafta içerisinde ihaleye çıkılacağını açıklayan Ataoğlu, burada yalnızca yerli üreticilerin ürünlerinin satılacağı Bandabuliya benzeri bir yaşam alanı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Projede geleneksel Kıbrıs kahvehanesi ve eski Türk meyhanesi konseptlerinin de yer alacağını belirten Ataoğlu, bina arkasındaki alanda otobüs park yeri oluşturulduğunu ifade etti.



DP'nin yetkili organları kararı verecek

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ataoğlu, genel ve yerel seçimlerin aynı tarihte yapılıp yapılmaması ile karma oy konularının DP'nin yetkili organlarında görüşülerek karara bağlanacağını söyledi.

Hükümetin üç ortaklı bir yapıya sahip olduğunu hatırlatan Ataoğlu, seçim sistemiyle ilgili DP'nin gündeminde yalnızca iki seçimin aynı gün yapılması ve karma oy konularının bulunduğunu yineleyerek, ittifak ve seçim barajına ilişkin herhangi bir düzenlemenin partinin gündeminde yer almadığını vurguladı.