Lefkoşa’da meydana gelen olayda 41 yaşındaki kadın, 9 yaşındaki oğlunu boğarak öldürmeye çalıştı.

Kadının komşularının ihbarı üzerine olay yerine giden polis, çocuğun ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesine sevk edilmesini sağladı.

Oğlunu öldürmeye çalışan N.Y. ise tutuklandı.

Elde edilen bilgilere göre; olay dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi.

Lefkoşa’nın Marmara bölgesinde ikamet eden N.Y. bornoz kuşağını, dokuz yaşındaki oğlunun boğazına dolayıp sıkmak sureti ile öldürmeye teşebbüs etti. Bu sırada çocuk bağırıp, yardım istedi. Çocuğun çığlıklarını duyan komşuları polise haber verdi.

Olay yerinde giden polis, çocuğun hastaneye kaldırılmasını sağlarken, anneyi tutukladı. N.Y.’nin psikolojisi bozulduğu için oğluna saldırdığını söylediği öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hakkında katle teşebbüs suçundan soruşturma başlatılan zanlının bugün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılması bekleniyor.



