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Rekor kırdı

AKEL, EDEK ve VOLT’un desteklediği Haralambos Prountzos, yüzde 57.6 oyla Lefkoşa’nın Rum Belediye Başkanı oldu

Rekor kırdı
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Güney Kıbrıs’ta dün Avrupa Parlamentosu seçimlerinin yanı sıra yerel yönetim seçimleri yapıldı.  Lefkoşa’da AKEL, EDEK ve VOLT’un desteklediği Haralambos Prountzos oyların yüzde 57.6’sını alarak başkan seçildi.
Limasol’daki seçimi Ioannis Armektkis kazanarak belediye başkanı oldu.
‘Mağusa’ (!) belediye başkanı Simos Yuanno, Larnaka’nın ise Andreas Vybas oldu. 

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YORUMLAR
Öz
Öz - 4 saat Önce

103 bin seçmenimiz var. 5676 sı ancak oy veriyor.Ne Bulgaristan ne de Batı Trakya kadar bile olamadık. Kendimizden birini seçtiremedik. CTP ve diğer sol güçlere yazıklar olsun. Organize olup bir işi beceremediler.

Turkish Power
Turkish Power - 17 dakika Önce

Ne ctpsi ne solu avrupa solu irkci ayrimci saman altindan milliyetci yasasin yukselen asiri sag ve ultramilliyetcilik MAVI VATAN EGE MUSUL KERKUK GUNEY AZARBAYCAN HALEP tum KIBRIS silahlanmaya devam tek yol TURAN

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