Rekor kırdı

Güney Kıbrıs’ta dün Avrupa Parlamentosu seçimlerinin yanı sıra yerel yönetim seçimleri yapıldı. Lefkoşa’da AKEL, EDEK ve VOLT’un desteklediği Haralambos Prountzos oyların yüzde 57.6’sını alarak başkan seçildi.

Limasol’daki seçimi Ioannis Armektkis kazanarak belediye başkanı oldu.

‘Mağusa’ (!) belediye başkanı Simos Yuanno, Larnaka’nın ise Andreas Vybas oldu.