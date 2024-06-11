Fransızlar memnun olmadı

Göç, savaş, pandemi ve ekonomik krizlerle sarsılan Avrupa’nın geleceğini belirleyecek kritik Avrupa Parlamentosu seçimlerinde sandıktan beklenen sonuçlar çıktı.

Avrupa Birliği’nin (AB) lokomotif ülkeleri Fransa ve Almanya da dahil, pek çok ülkede aşırı sağ ve muhafazakar sağ partiler tarihi zafer elde etti.

AB üyesi 27 ülkede, yaklaşık 370 bin Avrupa vatandaşı, Avrupa Parlamentosu'nun 720 üyesini seçmek için 4 gün boyunca oy kullandı.

Sandık sonuçlarından yapılan ilk tahminlere göre, Almanya'da muhafazakarlar açık ara önde. Fransa’da aşırı sağ parti, tarihinin rekorunu kırarak yüzde 32 ile birinci sırada yer aldı. Avusturya'da aşırı sağ tarihi bir atılım gerçekleştirdi. İtalya’da aşırı sağ iktidar İtalya’nın Kardeşleri partisi yarışı önde bitirdi.

Özellikle pandemi, Rusya-Ukrayna Savaşı ve ekonomik krizin gölgesinde, gergin bir jeopolitik atmosferde yapılan bu seçimin sonuçlarının, Birliğin önümüzdeki beş yıllık politikaları üzerinde, özellikle de iklim, göç ve ticaret alanlarında önemli bir etkisi olacak.

AB’ye üye 27 ülkede gerçekleşen seçimler, 6 Haziran Perşembe günü Hollanda’nın sandığa gitmesiyle başladı. Ardından 7 Haziran Cuma günü İrlandalı ve Çek seçmen sandığa gitti. Cumartesi günü İtalya, Letonya, Malta, Slovakya’da sandıklar açıldı. Avrupa ülkelerinin geri kalanı 9 Haziran Pazar günü sandık başına giderek, AP’de görev yapacak 720 yeni milletvekillerini seçti.

Sonuçlar Paris'te protesto edildi

Fransa'nın başkenti Paris'te vatandaşlar, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde ülkede aşırı sağın açık farkla ilk sırada çıkması üzerine sokağa indi.

Yüzlerce aşırı sağ karşıtı gösterici Paris'in tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Göstericiler, elleriyle ritim tutarak "Gençlik ayağa kalk" sloganları atarken, AP seçiminde sandıktan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin (RN) birinci çıkmasına tepki gösterdi.

Meclisin feshedildiği ülkede göstericiler, gelecek yerel seçimler kapsamında solcu partilerin birleşmesini istedi.

Fransa'da AP seçimlerinde aşırı sağcı RN yüzde 31,50'lik oranla ve açık ara farkla ilk sırayı alırken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans yüzde 15,2'lik oranla ikinci olmuştu.

Partisinin açık farkla yenilgiye uğramasının ardından açıklamalarda bulunan Macron, sonuçların "Avrupa'yı savunan partiler için iyi olmadığını" kabul etti ve 30 Haziran - 7 Temmuz'da erken seçime gidileceğini duyurmuştu.