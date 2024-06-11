Hellimli coşku

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin organize ettiği 2. Dilekkaya Hellim Festivali yoğun bir katılımla yapıldı. Festival pek çok renkli etkinliğe sahne oldu, Kıbrıs’ın geleneksel ürünü hellim davetlilere tanıtıldı.

Festivale, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy ve CTP Milletvekillerinden Sami Özuslu, Fide Kürşat, Devrim Barçın katıldı.

Hüseyin Kıral’ın sunduğu festival, Dilekkaya Muhtarı Ahmet Menteşoğulları, Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmalarıyla başladı.

Festivalin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün dünyanın neresinde olursa olsun her zaman kendi kimliğine, geleneklerine ve kültürüne sahip çıktığını söyledi.

Kıbrıs’a özgü bir peynir olan Hellim yapımını öğrenmenin ve gelecek kuşaklara aktarmanın şart olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, festivali düzenleyenleri tebrik ederek, festivale katılanlara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Dilekkaya Muhtarı Ahmet Menteşoğulları da festivalin gerçekleştirilmesinde emeği nedeniyle belediye başkanına ve personeline teşekkür etti.

Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler de Dilekkaya köyünün üretimin merkezlerinden biri olduğunu anımsattı; hayvancılığın, çiftçiliğin ve süt ürünleri sanayisinin büyük bir kısmının Değirmenlik Akıncılar Belediyesi içinde olduğunu belirtti.

Gösteriler çok beğenildi

Festivalde Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Kozan 1 Grubu, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Çocuk Korosu, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Altın Kalpler Koro ve Orkestrası, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi 5. Mevsim Yaşam Korosu, MOD Kids HİPHOP, Değirmenlik Lisesi Müzik Grubu, Mesarya Jimnastik Grubu, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Jimnastik Ekibi, Yakın Doğu Spor Kulesi Dans Grubu, İGEM Halk Dansları Topluluğu, Selmin-Ezgü Jumping Fitness , Dilekkaya Muhittin Tüzel Jimnastik Ekibi, YDÜ Dans Grubu ve DJ Soydan sahne aldı.

Sahne gösterilerinin ardından festival Ahmet Evan’ın verdiği konserle son buldu.

