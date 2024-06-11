Özerklik seçeneği masada

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) düzenlediği “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (Kıb-Tek) Yeni Dönem: İyi Yönetim” toplantısı yapıldı.

El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu, çalışmanın ana amacının, Kıb-Tek’in gündelik siyasi bir konu olmaktan çıkarılarak, kurumsal, sürdürülebilir bir yönetim anlayışına kavuşmasına katkı koymak olduğunu belirtti. Tuğcu, El-Sen olarak Kıb-Tek’in bilimsel akılla yönetilen özerk bir kurum olması hedefiyle çalıştıklarını ifade etti.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, enerji konusunun farklı boyutlarının çok yönlü olarak ele alındığı toplantının sonuçları kamuoyu ve karar vericilerle paylaşılacak.

50’yi aşkın uzman ve katılımcının yer aldığı çalışma toplantısında enerji politikalarının teknik, ekonomik, mali, siyasi ve yönetsel boyutları ele alındı.

Beş ayrı masada gün boyu değerlendirmelerde bulunan katılımcılar elektrik konusunu ele aldı.

Ortaya konulan görüşler, Prof. Dr. Erdal Güryay yönetimindeki uzman ekip tarafından ayrıntılı bir rapora dönüştürülecek.

Raporun, Kıb-Tek’in krizden toplumun da elektrik kaosundan kurtulması için yürütülecek çalışmalara yön vermesi öngörülüyor.

Tuğcu toplantının açılışında yaptığı konuşmada, El-Sen olarak Kıb-Tek’in bilimsel akılla yönetilen özerk bir kurum olması hedefiyle çalıştıklarını ifade etti.

Tuğcu, kurumun siyasi manevraların merkezi olmaktan kurtarılıp özerk bir yapıya kavuşması gerektiğini anlattı.

Tuğcu, bunun için kurumsal, hukuki ve ekonomik bir zemine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. “Son günlerde sıklıkla yaşanan elektrik kesintilerinin kötü yönetimin acı bir sonucu olduğunu” savunan Tuğcu, çağdaş sendikacılık anlayışının bir gereği olarak sorumluluk üstlendiklerini belirtti.

Tuğcu, “Amacımız 12 yıldır Meclis’te çürümeye terk edilen özerklik yasa tasarısını yeniden gündeme alıp güncelleyerek hayata geçirilmesidir” dedi.

Kamuoyu araştırması sonuçları

Metron Analytics Services tarafından yapılan kamuoyu araştırmasının sonuçlarının katılımcılarla paylaşıldığı toplantıda, kamuoyunun enerji politikaları, Kıb-Tek yönetimi ve elektrik hizmeti ile ilgili değerlendirme, algı ve beklentileri de ele alındı.

Metron Analytics Services Direktörü Yrd. Doç. Dr. Gürdal Hüdaoğlu araştırma sonuçlarını değerlendirdiği sunumda, halkın aldığı elektrik hizmetinden memnun olmadığını belirterek, sorunun ana kaynağının kurumun kötü yönetilmesinden kaynaklandığı konusunda toplumsal konsensüs olduğunu kaydetti.