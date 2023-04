Ömer KADİROĞLU

Hükümetin meclise sunduğu ‘kamu ihale yasası’ nedeniyle son bir hafta içinde ülke genelinde yaşanan elektrik kesintileri toplumun tüm kesintilerini olumsuz yönde etkiledi. Özellikle sanayiciler ve mağaza işletmecileri ciddi zararların söz konusu olduğunu belirterek, ilgili tüm taraflara “çözün bu sorunu” çağrısında bulundu.

Diyalog muhabirinin görüşlerine başvurduğu sanayiciler; elektrik kesintisi yüzünden siparişlerin zamanında hazırlanamadığını belirterek, büyük gelir kaybından söz etti. Mağaza işletmecileri ise, “zaten durgun olan satışların kesintiler yüzünden olumsuz etkilendiğini” belirterek, “Kaybımız da tepkimiz de büyüktür. Bu kesintilerden bıktık, usandık” dedi.

Ne dediler…;?

Edagül Türker

“Elektrikler kesildiği zaman işlerimiz tamamen duruyor. Fabrikalarımız elektrikli sistemlerle çalıştığı olduğu için kesinti olduğu zaman üretim duruyor. Üretim olmayınca müşterilerimize ürünler zamanında gitmiyor. Elektrikler kesildiği zaman her şekilde zorluk yaşıyoruz. Günümüzde makineleşme çoğaldığı için gerek üretimde gerekse montaj noktalarında elektrik olmayınca büyük sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Elektrik kesintisinin yaşanmaması için azami çaba gösterilmesini istiyoruz. 21’inci yüzyılda ne iş yerlerimizde ne evlerimizde elektrik olmuyor ve bu durum bizleri eski çağlara götürüyor; mum ışığında oturup beklemeye zorluyor. Biz Kıbrıs’ın güneyine de satış yapan bir firmayız ve güneydeki müşterilerimize “elektrik yoktu diye üretimi yapamadık” diyemiyoruz. Elektrik Kurumunun özelleştirilmesine karşıyım ancak devlet de bu işi yapamıyor. Yıllardır bu sorunları yaşıyoruz. Çok yüksek elektrik faturaları ödesek de karşılığında iyi bir hizmet alamıyoruz. Özelleştirme yapılmadan Kurum’un ayağa kalkarak işleyişine devam etmesini, liyakatli insanların yönetiminde olmasını istiyorum. Çünkü bu çağda elektrik kesintisi çok saçma bir durumdur.”

Kamber Denizalp

“Bizim bütün işlerimiz elektrikle yürüyor. Elektrikler kesildiği zaman işlerimiz aksıyor. Gerek iş yerlerimizde gerekse eve gittiğimiz zaman kesintiler yaşayınca hayatımız olumsuz etkileniyor. Elektrik biz sanayiciler için olmazsa olmazdır ancak iş yapacağımız zamanlarda kesintilerle karşılaşıyoruz. Bizler her şart altında devlete karşı yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. Biz de iş yapacağımız saatlerde doğru düzgün bir elektrikle kesinti yaşamadan işlerimizi yürütmek istiyoruz. Elektrik Kurumunun özelleştirilmesini istiyorum çünkü bir gün jeneratör arızalanıyor diğer gün yakıt olmuyor, bir başka gün de üretim yetersizliği adı altında kesintilere maruz kalıyoruz. Devletin çalıştırdığı hiçbir kurum ilerlemiyor. Özelleştirmenin bu halk için daha iyi olacağına inandığım için Elektrik Kurumunun özelleştirilmesini işitiyorum.”

Çiğdem Asena Kaya

“Elektrikler kesildiği zaman işletmemiz tamamen duruyor. Kesintiler işlerimizi olumsuz yönde etkiliyor. Elektrikli makinalarla yürüttüğümüz işlerimiz bir kesinti sırasında yürümüyor ve kötü bir şekilde etkileniyoruz. Elektrik kesintileri nedeniyle teslim etmemiz gereken işlerimiz de aksıyor ve müşterilerimize karşı mahcup oluyoruz. Bu yaşanan kesintilere bir çözüm üretilmesini istiyoruz. İşlerimizi yürütebilmemiz adına en kısa sürede bu kesintilerin son bulması için çalışmalarını talep ediyoruz.”

Mehmet Bozhan

“Elektrik kesintileri işlerimizi ciddi anlamda olumsuz yönde etkiliyor. Zaten piyasada iş yokken bir de kesintiler nedeniyle teslim etmemiz gereken işleri teslim etmede gecikiyoruz. Ben torna işi yapıyorum ve tüm makinalarım elektrikle çalışıyor. Elektrik olmayınca tüm işlerin duruyor. Elektrik kesintilerinden bir işletme etkilendiği zaman tüm herkes zincirleme bir şekilde etkileniyor. Yetkililerden hiçbir beklentim yoktur, çünkü bir şey yapacaklarına inancım kalmadı. Elektrik Kurumunda yaşanan sıkıntıların ivedilikle çözülmesini istiyoruz. Sıkıntılar sadece Elektrik Kurumunda değil devlet kurumlarının tümünde sorun vardır. Savaşta bile böyle sıkıntılar yaşamadık.”

Argun Paralik

“21’inci yüzyılda dünyadaki diğer ülkeler başka işlerle uğraşırken bizler hala 18’inci yüzyıldaymış gibi elektrik sıkıntılarıyla boğuşuyoruz. Elektrikler kesildiği zaman 30 kişi personelimizle oturup çay içiyoruz ve elektriğin gelmesini bekliyoruz. İşletmemizdeki tüm makinalarımız elektrikle çalışıyor ve kesintiler tüm işlerimizi aksatıyor. 500 kiloluk bir camı vinç ile alıp kesme masasına götürürken olası bir elektrik kesintisi sırasında kilolarca ağırlıktaki cam havada asılı kalıyor ve personel kaçışmaya başlıyor. Çünkü havada asılı kalan camın vantuzları bir süre sonra kendini bırakıyor ve hem can hem de mal güvenliği açısından sıkıntılar yaratıyor. Benim hiçbir beklentim kalmadı çünkü bu sorunları kimse düzeltmek istemiyor. Ben iyi bir hizmet almak istiyorum; ya bu sorunları düzeltsinler veya yapamıyorlarsa özele devretsinler. Çünkü parasını ödediğimiz halde Kurum’un hizmetinden pek de memnun değiliz.”