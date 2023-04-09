Süreç işliyor

14 Mayıs seçimlerine sadece 36 gün kala partilerin oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) kura çekimi yapıldı. HDP ve DSP kura çekimine katılmadı.

Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) saat 14.00 itibarıyla başlayan kura çekimi, 14.30 itibarıyla sona erdi.

Kura çekimi öncesi konuşan YSK Başkanı Ahmet Yener, "Kura çekiminde fanuslardan birisinde ittifaklar ve siyasi partilerin isimleri diğerinde ise sıra numarası yer almaktadır. Önce parti ismi çekilecek daha sonra ilgili partinin temsilcisi tarafından sıra numarası belirlenecektir. Oy pusulasının solundan sağına doğru sıralama yapılacaktır. Kura çekiminin Türk Milleti'ne, Türk demokrasisine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

• Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) - 20. sıra

• Anavatan Partisi - 12. sıra

• Türkiye Değişim Partisi (TDP) - 2. sıra

• Vatan Partisi - 16. sıra

• Milli Yol Partisi - 15. sıra

• Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) - 14. sıra

• ATA İttifakı - 19. sıra

• Hak ve Özgürlükler Partisi - 4. sıra

• Sosyalist Güç Birliği İttifakı - 5. sıra

• Cumhur İttifakı - 8. sıra

• Güç Birliği Partisi - 17. sıra

• Millet İttifakı - 18. sıra

• Yeni Türkiye Partisi - 1. sıra

• Genç Parti - 6. sıra

• Yenilik Partisi - 13. sıra

• Büyük Türkiye Partisi - 10. sıra

• Millet Partisi - 3. sıra

• Emek ve Özgürlük İttifakı - 9. sıra

• Adalet Birlik Partisi - 11. sıra

• Memleket Partisi - 7. sıra

İttifakların kendi içindeki sıralamaları

ATA İTTİFAKI

• Zafer Partisi - 2. sıra

• Adalet Partisi - 1. sıra

CUMHUR İTTİFAKI

• Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) - 4. sıra

• AKP - 2. sıra

• Yeniden Refah Partisi (YRP) - 3. sıra

• Büyük Birlik Partisi (BBP) - 1. sıra

EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI

• Yeşil Sol Parti - 1. sıra

• Türkiye İşçi Partisi (TİP) - 2. sıra

MİLLET İTTİFAKI

• İYİ Parti - 5. sıra

• Gelecek Partisi - 1. sıra

• Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) - 3. sıra

• Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) - 4. sıra

• Saadet Partisi (SP) - 6. sıra

• Demokrat Parti (DP) - 2. sıra

SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI

• SOL Parti - 3. sıra

• Türkiye Komünist Hareketi (TKH) - 2. sıra

• Türkiye Komünist Partisi (TKP) - 1. sıra

SON TARİH 9 NİSAN

İttifaklar ve siyasi partiler, milletvekili aday listelerine ilişkin çalışmalarını 9 Nisan Pazar gününe kadar tamamlayacak. Hazırlanan milletvekili aday listeleri saat 17.00'ye kadar YSK'ya teslim edilecek.

Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2023, 03:00