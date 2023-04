EMITT Fuarı, beklentiler, turizm siyaseti

Kendi alanında dünyanın en büyük 5. fuarı olan Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Fuarı

(EMITT) (Eastern Mediterranean İnternational Travel Tourism) 26. kez İstanbul Beylikdüzü’ndeki Tüyap Merkezi’nde yapılacak.

Açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un da katılacağı fuar 12 Nisan’da başlayıp 15 Nisan’a kadar devam edecek. ICA Events tarafından TÜROFED ve TTYD iş ortaklığında düzenlenen EMITT Fuarı katılımcılara, profesyonel yerli ve uluslararası ziyaretçilere yeni iş ve iş birliği olanakları sağlayacak.

Geçmişte Şubat'ın ilk haftasında yapılan bu önemli Turizm Fuarı bu yıl yaşanan talihsiz

deprem olayından sonra Nisan ayı içerisinde programlandı.

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT, dünyanın en büyük beş turizm fuarından biridir.

"EMITT Turizm Fuarı 25 yıldır, Türkiye’de pek çok yeni tatil ve turizm destinasyonu oluşmasına ortam hazırlayan, Türkiye’de şehirlerin hatta köylerin markalaşmasına ve yerli yabancı turistle buluşmasına ev sahipliği yapan turizm sektörünün dünyaya açılan en önemli kapısı. Fuar, tüm katılımcılara, profesyonel yerli ve uluslararası ziyaretçilere yeni iş ve iş birliği olanakları sunabilen bir platform. EMITT’e her yıl ülke pavilyonları, tatil destinasyonları, yaz ve kış turizmi ve outdoor turizmi destinasyonları, oteller ve turist merkezleri, tur operatörleri ve acenteler katılıyor."

Kuzey Kıbrıs Turizm sektörünün gelişimini gerçekten istiyor muyuz?

Öyle düşünüyorum ki, bunu ne kadar da istesek bile, ciddi anlamda turizmin genel KKTC bütçesi içerisinde aldığı payı hesaba katar istek , (1.14 % ) bunun bir hayalden öteye gitmeyeceğini anlıyor olmamız lazım.

Hal böyleyken, Turizm sektöründe gelişim, dönüşüm ve uluslararasılaşma hareketlerinin asla ve asla mevcut koşullar içerisinde ve finansmanla yerine getirilemeyeceğini herkesin bilmesi gerekmekte.

Acı ama gerçek, biz bir Turizm ülkesiyiz ama mevcut bütçe ve finansman koşulları ile Turizm sektöründe beklenen atılımları yapmak çok zor gibi gözüküyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ister özel ilgi turizmi, ister kitle turizmi kapsamında girmeyi planlayacak olan 4 kişilik bir ailenin yüksek sezonda sadece ulaşım ve uçak giderleri gibi unsurları düşünecek olursak çok zor bir sezon geçireceğimiz aşikar. (20 bin TL üzerinde )

Ayakta kalabilen 5 yıldızlı ve casinolu tesislerimiz yine de çarklarını bir şekilde zor da olsa döndürebilecekler; ancak sektörden aldığım bilgi ve öngörüler doğrultusunda özellikle butik otel 2, 3 ve 4 yıldızlı tesisler müthiş zor durumda. Her an kapılarına kilit vurmanın hazırlığı içerisindeler.

Devletin desteği bir yana gittikçe artan günlük maliyetler enerji kesintileri bulmakta zorluk çekilen teknik ve ara eleman eksiklikleri bu sezonun en çok turizmcileri etkileyecek ana unsurlar gibi görülmekte.

Emitt fuarında yapılması gereken neler?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ana turizm pazarının Türkiye'den gelen turistler olduğunu bilincinde olarak yıllarca söylediğim 10 ilde yapılacak olan turizm tanıtım günleri ve Türkiye'de ilan edilecek olan Kuzey Kıbrıs yılı gerçek bir hamle olacaktır.

2016 ve 2018 yıllarında Emitt fuarında Kuzey Kıbrıs Turizm standının en iyi stant ödülü aldığını unutmadan güçlerimizi birleştirmek gerekmektedir.

Atılan yanlış adımlar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizm tanıtma ve pazarlama operasyonlarının Türkiye'nin çatısı altında olması çok doğru bir hareket değildir. Türkiye'deki turizm yetkilileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizm ürününün gerçeklerinin neler olabileceğini ve ayrıca hangi alternatif ve değer tamamlayıcı turizm türlerinin ön plana çıkarılması gerekliliğini tam olarak bilemezler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde mutlak surette turizm üst komitesinin acilen kurulması gerekliliği ve bu komitenin aynı Türkiye'de olduğu gibi turizm tanıtma ve pazarlama ajansı gibi çağdaş bir platform üzerine bütçesi de özerk bir şekilde yönetilecek olan bir yapının mutlaka bizde de sağlanması gerekmektedir. Eskiden Turizm Örgütü diye üzerinde çok durduğumuz ancak, hiçbir zaman hayata geçiremediğimiz ve şimdilerde ise bunun Turizm Tanıtma Ajansı gibi çağdaş bir platformda profesyonel kişiler tarafından yönetilmesi daha verimli olacaktır. Baştan söyleyeyim, bu ajans tamamı ile politize olmamış kişiler tarafından ve konusunda uzman şahısların yön vereceği bir konumda olmalıdır.

Artık hepimizin siyaseti bir tarafa bırakarak ülkemizin turizmde geleceğini düşünmek adına adımlarını ona göre atması gerekmektedir. Kaybedilen her gün ülkemizin turizm geleceğinden çalmaktadır.

Turizm hayattır.