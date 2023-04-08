Aile içinde infial

Lefkoşa’da yaşandığı iddia edilen olayda, 13 yaşındaki yeğenine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan A.B.(E-21) dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarılarak, tutukluluk talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı A.B’.nin 2022 yılında ablasının 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunmakla suçlandığını belirtti.

Polis, kız çocuğunun olayı bir yıl sonra rehber öğretmenine anlatması sonrası olayın kendilerine yansıdığını anlattı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu söyleyerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, hakkında cinsel istismar suçundan soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.