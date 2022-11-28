Dana da aday değil

Gazimağusa Belediye başkanlığı içi adaylıklarını açıklayan Cem Dana ile İsmail Arter dün geri adım attı.

Düzenlediği basın toplantısıyla yarım kalan işlerini bitirmek için aday olduğunu açıklayan Arter, son 24 saat içerisinde yaşanan siyasi hareketliliği dikkate alarak kendisini koşulsuz destekleyen geniş seçmen kitlesinin bağlı bulundukları siyasi partilerle sorun ve mağduriyet yaşamamaları adına seçimlerde aday olamama kararı aldığını belirtti. Cem Dana da Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başbakanı, Başbakan Ünal Üstel ve UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ile görüştükten sonra Gazimağusa Belediyesi Bağımsız Belediye Başkan adaylığından geri çekildiğini açıkladı.

Dana ile Arter’in adaylıktan çekilmesinin ardından yerel seçimde bağımsız aday Salih Okyay, UBP’nin adayı Erdal Özcenk ve CTP’nin adayı Süleyman Uluçay yarışacak.

Arter: Konsensüs sağlanamadı

Arter yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

“Bilindiği üzere 2014 ve 2018 seçimlerine birçok partinin bağımsız ortak Belediye Başkan adayı olarak katıldım. Oysaki 25 Aralık 2022 seçimlerinde geçmişte destek olan siyasi partilerce şahsımın bağımsız ortak adaylığı konusunda konsensüs sağlanamadı.

Yaptığım adaylık açıklamamdan sonra çok güçlü bir halk desteğini yanımda gördüm.

Herkese sonsuz teşekkür ederim.

Ancak son 24 saat içerisinde yaşanan siyasi hareketlilik tarafımdan dikkate alınarak beni koşulsuz destekleyen geniş seçmen kitlesinin bağlı bulundukları siyasi partilerle sorun ve mağduriyet yaşamamaları adına, ailece, 25 Aralık 2022 seçimlerinde aday olmama kararı aldık.

Gerek görülmesi halinde konu ile ilgili geniş açıklamaları daha sonra yapabileceğimi bildiririm.”

Dana: UBP çatısı altında hizmete devam

Cem Dana ise açıklamasında şunları ifade etti:

“Adaylıktan geri çekildiğimi açıklıyorum. Yıllarca Ulusal Birlik Partisinin birçok yönetim organında görev almış bir partili olarak özelde Gazimağusa, genelde ülkemin menfaatlerini dikkate alarak adaylıktan çekildiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum. Bu kararı verirken, ulusal davamız, Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ile ortak yürütmekte olduğumuz milli politikamız ışığında bu kararı verdim. Bundan sonra da özelde Gazimağusa, genelde ülkemin menfaatleri doğrultusunda, UBP çatısı altında hizmet vermeye devam edeceğim."

Sana yakışanı yaptın

Bu arada Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Gazimağusa Belediye Başkanlığı için adaylıktan çekilen İsmail Arter'e destek mesajı yayımladı. Arıklı şunları belirtti:

''Siyaset uzun soluklu bir iştir. Bazen daha uzun atlayış için geri çekilmek gerekebilir. Sen, sana yakışanı yaptın Başkan. Diğer Partileri bilmem ama bizdeki yerin ve önemin ayrıdır. İttifak kararına uyduğun ve bizleri zor durumda bırakmadığın için teşekkürler. Seninle daha yürüyecek çok yolumuz var.

