Suç ortağı hücrede

Girne’ye bağlı Alsancak'ta bir şahsın evinden eşya çalan iki kişiden biri olan Engin Erensu dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlının suç ortağı Eray Tolga Keçeli’nin ise daha önce yakalandığı belirtildi ve soruşturma amaçlı polis hücresinde tutulduğu belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlılar Eray Tolga Keçeli ve Engin Erensu'nun 22 Kasım 2022 tarihinde saat 18.00 raddelerinde Alsancak’ta, sakin D.G.T’ye ait ikametgahın, güneye bakan ana giriş kapısını, hasar yapmaksızın açıp içeriye giriş yaptıklarını söyledi. Polis, zanlılar Eray Tolga Keçeli ve Engin Erensu ikametgah içerisinde bulunan 1 adet 43 inç Philips marka televizyon, 1 adet Türk Telekom marka modem ve uydu alıcısı, 1 adet siyah renk platoon marka hoparlör, 1 adet markasız abajur ve yatak odası dolabı çekmecesi içerisinde muhafaza edilen 10 bin 138 sterlin parayı çalıp, giriş yaptıkları yerden çıkış yaptıklarının tespit edilmesi üzerine aranan kişi ilan edildiklerini belirtti. Polis, akabinde zanlı Keçeli'nin 24 Kasım 2022 tarihinde mahkeme emri gereği tutuklandığını ifade etti. Polis zanlı Keçeli'nin tasarrufunda tespit edilen 1 adet 43 inç Philips marka televizyon, 1 adet Türk Telekom marka modem ve uydu alıcısı, 1 adet platoon marka hoparlör, 1 adet abajur bulunduğunu aktardı.

Polis memuru, zanlı Erensu'nun ise 26 Kasım 2022 tarihinde Girne’de tespit edilerek derdest tutuklandığını mahkeme aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler olduğunu ayrıca aranan emare para olduğunu belirterek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.