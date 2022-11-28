Eğlence zirve yaptı

Özcan Deniz Girne’nin gözde otelleri arasında yer alan Merit Park Hotel sahnesinde yüzlerce seveni ile buluştu. Merit Park Hotel’de sahne alan Deniz, “İlk defa sahne aldığım yerlerde seyircimin enerjisiyle yakından ilgileniyorum, hepiniz çok güzel görünüyorsunuz” sözleriyle konukların gönlünde taht kurdu. Muhteşem enerjisinin yanı sıra, karizması ile de göz dolduran sanatçı tüm dikkatleri üzerinde topladı.

Merit Park sahnelerinin tartışmasız en özel gecelerinden birine imza atan, sadece şarkıları ile değil muhteşem oyunculuğu ile de adından sıkça bahsettiren Özcan Deniz, geceye ‘’Zorun ne benle aşk’’ şarkısı ile start verdi. İlerleyen saatlerde dinleyenlerini zaman zaman duygulandırsa da eğlencenin temposu hiç düşmedi.

En sevilen şarkılarını hayranları ile hep bir ağızdan söyleyen Özcan Deniz, repertuarında, ‘Bir dudaktan bir yanaktan’, ‘Yapmak kazım’, ‘Dön desem’ gibi unutulmaz eserlere de yer verirken bir kez daha sevenlerinden tam not aldı. “Sizlere müthiş bir gece vadediyorum” sözleriyle seyircisinin nabzını elinde tutmayı başaran usta sanatçı, 40 yıllık sanat geçmişine de değinmeyi ihmal etmedi. Seslendirdiği ‘Zırdeli’ şarkısı, yılların sanatçısı olduğunu kanıtlar nitelikteydi. Bu sene 70 konser veren ünlü sanatçı, en çok genç neslin kendisini tanıyor, tüm şarkılarını biliyor ve hep bir ağızdan söylüyor olmasından mutlu olduğunu dile getirdi. Konser boyunca enerjisi hiç düşmeyen usta sanatçı, eğlenceyi doruklara çıkardı.

Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2022, 10:31