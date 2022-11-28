En büyük müşteri KKTC devleti

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta bir milyon TL’ye kadar mevduat faizlerinin yüzde 20 dolayında olduğu, kredi faizlerinin ise bankaya göre yüzde 40’e kadar yükseldiği belirtiliyor. Diyalog’un elde ettiği bilgiye göre, bazı Türkiye bankaları bir milyonun üzerindeki mevduatlara yüzde 25’e varan oranlarda faiz veriyor.

Buna karşın mevduatlardan toplanan paranın krediye dönüşümünde azalmaların olduğu, ortalamada yüzde 50’ye düştüğü öğrenildi. Gerek Türkiye, gerekse yerli bankaların en önemli müşterisinin KKTC devleti olduğu belirtilirken, sadece bu ay içinde 800 milyon TL dolayında kredi alındığına dikkat çekildi.

Kredi kullanım oranı azaldı

Elde edilen bilgilere göre; geçen yılın ocak ayında bankalarda 26.8 milyar liralık kredi vardı. 2022 yılı Temmuz ayında ise bu oran 48 milyara çıktı.

Kredilerin toplam aktif içerisindeki artış oranına bakıldığında geçen yıl ocak ayında49 milyar lira olan toplam aktifler, Kasım 2022 itibari ile 104’e çıktı.

Ancak mevduatların krediye dönüşüm oranları geçtiğimiz yıllara göre düştü. Normalde yüzde 80 civarında olan kredi alımı, şu anda yüzde 50’ye düştü. Bu düşüşün ekonomik belirsizlikten kaynaklandığı ifade edilirken, ekonomide motorların soğuduğu anlamına geldiği ifade ediliyor.

Bankalarda mevduat fazlası oluşurken, gerek Türkiye, gerekse yerli bankaların en önemli müşterisinin KKTC devleti olduğu belirtildi. Devletin sadece bu ay içinde 800 milyon TL dolayında kredi aldığı kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2022, 10:52