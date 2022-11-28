Üretimde düşüş var

Ömer KADİROĞLU

Kuraklık nedeniyle bu yıl zeytin rekoltesinde düşüş olduğu belirtildi. Üreticiler, geçmiş yıllara nazaran bu yıl verimin düştüğünü ifade etti. Kuraklıktan dolayı elde edilen ürün miktarında azalma olduğunu belirten üreticiler, zeytin ağaçlarının da bilinçsizlik nedeniyle yok olduğunu söyledi. Üreticiler, kuraklığın sürmesi halinde verimin daha da düşeceğini dile getirdi. Aydın Zeytinyağı Fabrikası Şirinevler İşletmecisi Mustafa Karamustafa, zeytin ağacı ekimi için vatandaşların daha fazla teşvik edilmesi gerektiğine işaret etti. Vatandaşlar ise zeytin üretiminin desteklenmesi ve zeytin ağaçlarının korunması gerektiğini dile getirdi.

Ne dediler…?

Mustafa Karamustafa (Şirinevler Aydın Zeytinyağı Fabrikası işletmecisi)

“Geçtiğimiz yıl 150 lira olan 5 litre zeytinyağının fiyatı bu yıl fabrika satış fiyatı 375 lira oldu. Gerek yangınlarla gerekse bilinçsizlik nedeniyle zeytin ağacı kalmadı. Beşparmak dağlarında zeytinler vardı. Ancak ürün toplanırken ağaçlar zarar gördü. Zeytin ağaçlarının yeniden çoğalması için üretici teşvik edilmeli ve daha fazla zeytin ağacının ekilmesi sağlanmalıdır. Diğer yandan geçen yıl bin lira elektrik parası öderken bu yıl 2 bin 500 lira ödüyoruz. Bu gibi işletmelerin desteklenerek giderlerinin düşürülmesi elbette ki halka yansıyacak ve insanlar böylelikle de zeytine teşvik edilmiş olacaktır.”

Hüseyin Arca

“Ben kendi evimin avlusunda baktığım ağaçlarımdan topladığım zeytinleri yağ çıkartmak için değirmene götürdüm. Zeytinlerimiz bu yıl mahsulünü çok verdi ancak Ekim ayında zeytinin ihtiyaç duyduğu yağmur bizim bölgeyi tutmadığı için mahsulümüz küçük kaldı. Yine de var olan zeytinlerimizi toplayıp değirmene götürdük. Zeytinin hem kutsallığını hem de faydalarını çok iyi biliyorum. Ayrıca zeytinyağını çoğu zaman da ilaç yerine kullanıyorum. Ülkede zeytin ağaçları her geçen gün gerek yangınlar gerek ilgisizlik gerekse inşaatlar nedeniyle azalıyor ve bu konuda insanların ciddi bir şekilde bilinçlendirilmesi gerekiyor. Zeytin ağacını kesen veya yanmasına neden olan kişiler büyük suçlardan yargılanmalıdır.”

Yusuf Yılmaz

“Her sene çok zeytin hasadı yapıyorduk ancak bu sene hem az hem de ufak oldu. Daha önce 1-2 ton zeytin toplarken bu sene azaldı. Her ne kadar geçtiğimiz kış ayları iyi geçse de kar yağmış olsa da zeytinlere bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Zeytin yağmur ister, kuraklık nedeniyle bu sene zeytinler güzel olmadı. Gerek yangınlarda gerek inşaat alanlarında zeytin ağaçları telef oluyor. Ağırdağ bölgesinde geçtiğimiz aylarda çıkan yangında çok sayıda zeytin ağacı ve harnup ağacı zarar gördü. Bu ağaçların korunması ve yeni zeytin ağaçlarının ekilmesi gerekiyor. İnsanların bu yönde bilgilendirilmesi ve zeytin ekmeleri için teşvik edilmeleri şarttır.”

Ali İhsan Eskiköy

“Geçtiğimiz yıla oranla bu yıl zeytinde daha zayıf bir verim aldık. Havanın da sıcak gitmesi zeytin verimini etkiledi. Son zamanlarda yağan yağmurların zeytinin mahsulüne faydası olacaktır ancak verim konusunda geçen yıla nazaran daha az oldu. Zeytin ağaçlarını ilgisizlik nedeniyle sürekli kaybediyoruz. Gerek ağaçların hor kullanılması gerek çıkan yangınlar gerekse inşaat için sökülen ağaçlar nedeniyle zeytin ağaçlarını kaybediyoruz. Bu konuda önemli bir nimet olan zeytin ağaçlarına karşı duyarlı ve daha bilinçli olunması lazım.”

Belgin Nuri

“ Geçtiğimiz yıla nazaran haşatımızda bir düşüş vardır. Bir diğer konu ise zeytin ağacına karşı gereken önem ve hassasiyetin gösterilmemesidir. Gerek duyarsızlık nedeniyle çıkan yangınlarda gerekse inşaat alanlarında birçok zeytin ağacı yok oluyor ve bu üzücü bir durumdur. Bu noktada halkımıza mesajım zeytin ağacına karşı duyarlı davranmaları ve imkânları çerçevesinde zeytin ağacı ekmeleridir.”