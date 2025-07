Deneyimlerini paylaştı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York’ta yapılacak 5+1 formatındaki toplantı öncesinde siyasi partileri bilgilendirme çerçevesinde Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay’ı kabul etti.

Kabul sonrasında açıklama yapan Kudret Özersay, daha önce çeşitli müzakere süreçlerinde yer almış bir kişi olarak partisinin New York’ta yapılacak Kıbrıs toplantısıyla ilgili görüş, tahmin ve önerilerini Cumhurbaşkanı Tatar’a ilettiğini söyledi.

Daha önce Cenevre’de yapılan toplantıda olanlar hem de New York toplantısında olabilecekler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını, kendisi ve partisi adına tahmin, görüş ve önerileri ilettiğini söyleyen Özersay, bir soru üzerine, Cenevre toplantısı öncesi davet aldıklarını, fakat New York toplantısı için almadıklarını belirterek, HP’den bir temsilcinin New York’ta yer almayacağını belirtti.