Deniz bitti

Çiğdem AYDIN

Kıbrıs Türk siyasetine uzun yıllar hizmet veren; Meclis Başkanlığı ve Başbakanlık görevlerinde bulunan Hakkı Atun, 2019’un iyi geçmediğini belirtirken, 2020’de iç sorunlara ağırlık verilmesini istedi.

Denizin bittiğini, ciddi önlemler alınması gerektiğini söyleyen Atun “Cumhurbaşkanlığı seçiminde, bu işi yapabilecek bir ismin seçilmesini diliyorum” dedi.

Eski bakan ve milletvekillerinden İsmail Bozkurt, Ertuğrul Hasipoğlu, Özel Tahsin ve Ergün Vehbi de, 2019’un KKTC açısından iyi bir yıl olmadığını belirterek, 2020’de çözüm bekleyen sorunlara el atılmasını istedi.

Eski siyasiler, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda iyimser olmadıklarını söyledi.

Ne dediler?.. Ne dediler?..

Hakkı Atun (KKTC eski Başbakanı)

Kuzey Kıbrıs için 2019 yılı çok iyi geçti denemez. Müzakereler konusunda bir sonuca varamadık. Üstelik yürütülen politikada toplumu ikiye böldü.

Benim şahsi kanaatim artık denizin bittiği yönündedir. Bir de hidrokarbon konusu var.

Rum tarafının inadı etrafımızda ciddi tehdit oluşmasına neden oluyor. Rum tarafının Doğu Akdeniz’de Türkiye'yi hapsetmeye çalışması gerginliği tırmandırmaktadır.

İç yönetimimize baktığımız zaman da keyfi bir davranış ve yönetim şekli oluşmuştur.

Bu çok rahatsız edici bir durumdur. 2019’da beni en çok üzen üç olay İmar Planı konusundaki çalışmaların sonuca ulaşmamasıdır.

Ölümlü trafik kazaları da tüm çabalara rağmen son bulmuyor. Bu da ülkemiz için çok üzücü bir durumdur.

2019 ‘da beni sevindiren tek şey mevcut iktidarın Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkileri yeniden düzeltmeye çalışması oldu.

2020 yılında bizi yönetenlerden beklentim iç barışın tesis edilmesidir. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçiminde de bu işi yapabilecek bir ismin seçilmesidir dileğimdir.”

İsmail Bozkurt (Devlet Adamı, Siyaset Bilimci, Yazar)

“2019 yılı siyasi bakımdan baya hareketli geçti.

Bilinenin dışında pek bir gelişme yaşanmadı. Kıbrıs sorunu konusunda ise bir gelişme olduğunu düşünmüyorum.

Genel olarak baktığımızda Orta Doğu’daki gelişmelerin bir parçası haline geldik. Ekonomide de çok ciddi bir gelişme yaşanmadı. 2019 yılında beni en çok üzen olaylar ölümlü trafik kazaları, çocuklara yapılan cinsel taciz ve tecavüzler oldu.

Sevindiren tek şey iki buçuk yıldır sürdürdüğüm Kıbrıs Türk Edebiyatı çalışmamın bitmiş olmasıdır.

2020’de bizi yönetenlerin Kıbrıs sorununu açısından etkili adımlar atmasını bekliyorum. Ayrıca iç sorunlara ağırlık verilmeli, siyaset kurumu çalıştırılmalıdır.”

Ergün Vehbi (Emekli milletvekili)

“Bana göre 2019 yılı çok kötü geçti. KKTC’ye yakışmayacak şekilde kayıp bir yıl oldu. 2019 yılında beni en çok üzen olaylar çok uğraşmama rağmen sabit kamera işini hala çözememiş olmamamızdır. Hükümetin de ne yazık ki bu kapsamda duyarsız olması beni çok üzdü. Sakat arabasıyla mahkemelere çıktım bunlar üzücü…

Toplumsal açıdan baktığım zaman ölümlü trafik kazaları hala devam ediyor, ekonomin bozuk olması üstelik de göz göre göre bozulmasına seyirci kalınması ve siyasi istikrarsızlık da üzün durumlardır.

2019’da beni sevindiren şey ailem oldu. Torunumuz okudu, geldi, tatilini yapıyor.

2020’de bizi yönetenlerin öncelikli olarak ekonomiye yoğunlaşmalarını bekliyorum.

Kıbrıs sorununu bırakıp, kendi içimize bakmalarıdır. Pahalılığa bir çare üretmeleridir.”

Ertuğrul Hasipoğlu (Sağlık eski Bakanı )

“Cumhurbaşkanının Türkiye’ye karşı tavırları ve ekonomik kriz nedeniyle 2019 yılının iyi geçmediğini söyleyebilirim. 2019’da beni en çok üzen Cumhurbaşkanı Akıncı oldu. Barış Pınarı Harekatı ile ilgili verdiği demeç gerçekten beni yaraladı.

2019’da beni sevindiren tek şey torunum 4 bin öğrenci içinde Paris’te şiir yarışmasında birinci gelmesi oldu.

2020’de ekonomi ve Kıbrıs meselesinde kesin adım atmalarını bekliyorum. Birleşmiş Milletler’e ‘Artık seni istemiyorum, güvenliğimi Türkiye sağılıyor ve senin artık gitmen gerekiyor’ demek lazımdır.”

Özel Tahsin ( Çalışma eski Bakanı)

“2019 yılı Kıbrıs açısından baktığımda olağan üstü bir şeyler olmadı beklediğim buydu zaten.

Dünyaya genel olarak bakacak olursak güçlü ülkelerin yer kapma ve menfaat faaliyetleri hızla sürüyor. 2019’da beni en çok üzen ölümlü trafik kazları oldu ve maalesef beklenmedik hatalar oluyor. Sevindiğim somut bir şey hatırlamıyorum.

2020’de bizi yönetenlerden beklentim şeffaf ve ekonomimizi canlandıracak yeni istihdamlar yaratabilecek bir düzeye gelmeleridir.”