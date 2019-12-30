Korhan Saygıner'le Letafet’te bitmeyen eğlence

Park Letafet Lounge Bar’da sahne alan, Cuma gecelerinin sevilen sanatçısı Korhan Saygıner, Girne gecelerini seslendirdiği hareketli parçalarıyla coşturmaya devam ediyor.

Kayahan’ın 80’li yılların sonlarında çıkardığı “Bir Kuş Uçur” isimli parçasını seslendiren Saygıner, Letafet Lounge Bar misafirlerine duygu dolu anlar yaşattı.

Korhan Saygıner, Müslüm Gürses, Sertab Erener, Sezen Aksu ve Fatih Erkoç gibi Türkiye’nin en usta sanatçılarının parçalarına repertuarında yer verdi.

Saygıner’in yine kendisi gibi müzisyen olan arkadaşı Serdar Tuksal Letafet Lounge Bar konukları arasındaydı. Tuksal, daha önceden de sahne aldığı Letafet Lounge Bar sahnesinde bu kez Korhan Saygıner ile birlikte parçalar seslendirerek sevenlerini mutlu etti.

Enerjisi ve seçtiği en güzel parçalardan oluşturduğu repertuvarıyla Merit Park misafirlerine yine dolu dolu bir Cuma gecesi yaşatan Korhan Saygıner, 31 Aralık yılbaşı gecesinde de Letafet Lounge Bar sahnesinde yerini almak için hazırlanıyor.