Gözde Süreç SARI

KKTC, 2019’u geride bırakmaya hazırlanıyor. 2020’den beklentilerin dile getirildiği şu günlerde yılla ilgili değerlendirmeler de yapılıyor; 2019’da neler yaşandı, toplumu etkileyen hangi olaylar oldu, siyasetteki gelişmeler neydi?

2019’da siyasette tansiyon yüksekti. HP çekildi, CTP-HP-TDP ve DP’nin oluşturduğu 4’lü koalisyon bozuldu. UBP ile HP hükümet kurdu. Yılın son aylarında ise gündem Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlendi, gözler siyasi partilerin açıklayacağı adaylara çevrildi. İlk adayı CTP açıkladı. Genel Başkan Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı seçiminde partisi için yarışacak.

Mali protokol, imar planları, sağlık, eğitim, ulaşım, elektrik gibi alanlardaki sorunlar 2019’da da gündemdeki yerini korudu.

Taşkent’e düşen füze, Girne’de askeri cephanelikte yaşaman patlama, Geçitkale’de iki pilotun hayatını kaybettiği uçak kazası, Batı Nil virüsü nedeniyle iki kişinin ölmesi 2019 kayıtlarına geçen olağan dışı olaylar oldu. Aralığın son günlerinde Lapta’da bir otelde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Başbakanlık ve bakanlık önleri bu yıl da sendikaların, sivil toplum örgütlerinin eylem yeri oldu. 2019’da avcılar da sokağa çıktı, eylem yaptı.

Önemli isimler hayatını kaybetti

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş, eski başbakanlardan İrsen Küçük hayatını kaybetti; toplumun önde gelen isimleri arasında kayıplar yaşandı.

Trafik kazaları toplumun kanayan yarası olmaya devam etti. Tecavüz, cinsel istismar, taciz, şiddet, vurgun, cinayet gibi olaylar da kamuoyunda günlerce tartışıldı.

KKTC ile TC arasında çeşitli alanlarda işbirliği protokolleri imzalandı. Başta TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere Türkiye’deki devlet ve hükümet yetkilileri ülkeye ziyaretler gerçekleştirdi, UBP-HP hükümetinin kabine üyeleri de Türkiye’de mevkidaşları ile görüştü.

Özgürgün’ün dokunulmazlığı kaldırıldı

2018’de UBP Milletvekili Aytaç Çaluda’nın dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından 2019’da da UBP Milletvekili ve eski Başbakanlardan Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığı 7 Ekim’de Cumhuriyet Meclisi’nde oy çokluğu ile kaldırıldı.

Adli olaylardan bazıları

Ülkede yaşanan adli olaylardan bazıları ise polis kayıtlarına şöyle yansıdı:

1 Ocak-24 Aralık 2019 tarihleri arasında 30 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti. Yıl boyunca polisin kayıtlarına giren kaza sayısı 3 bin 467 oldu. Kazaların 788’i yaralanmayla, 2 bin 656’sı hasarla sonuçlandı. Kazalarda bin 189 kişi yaralandı.

6 kişi öldürüldü…14 kişi boğuldu

2019’da 4’ü erkek, 2’si kadın 6 kişi öldürüldü. 17 kişi kendi hayatına son verdi. 14 kişi denizde boğuldu. 87 kişi ani ve gayri tabii şekilde öldü.

384 uyuşturucu zanlısına dava

Polisin verilerine göre, 1 Ocak-15 Aralık 2019 tarihleri arasında uyuşturucu nedeniyle 384 zanlı aleyhine işleme gidildi.

173 kişi kaçak yollardan ülkeye girmeye çalıştı

1 Ocak -18 Aralık 2019 arasında KKTC’ye 173 kişinin kaçak yollardan giriş yaptığı belirlendi. Tespit edilenlerin 166’sının Suriye, 6’sının Bangladeş, 1’inin de Pakistan vatandaşı olduğu açıklandı.



2019’da gün gün ne oldu?

TAK muhabirlerinin derlemesiyle 2019 yılı boyunca ülkede yaşanan gelişmelerin özeti şöyle:

OCAK

3 Ocak…. Girne bölgesinde Aralık 2018’de yaşanan sel, taşkın ve toprak kayması olayları ile ilgili Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (KTMMOB) hazırladığı iki rapor, Başbakan Tufan Erhürman ve birlik yetkilileri tarafından düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

9 Ocak… Ulusal Birlik Partisi (UBP), sel felaketinde 4 gencin yaşamını yitirdiği Ciklos'ta eylem yaparak, hükümeti sorumluluktan kaçmadan istifaya çağırdı.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, olayla ilgili raporların yolun yapımında hata, ihmal olduğunu ortaya koyduğunu söyleyerek "Burada ihmal hata eksiklik varsa sorumluluğu siyasi makamlar da paylaşmalı istifa etmelidir, bundan kaçamazsınız” dedi.

16 Ocak… Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP), işletme sözleşmesi biten Dome Otel’in ihaleyle kiralanması talebiyle otel önünde eylem düzenledi.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Dome Otel park yerinde basına yaptığı açıklamada, Sayıştay ve Basşavcılık raporlarında Dome Otel’in ihaleye çıkılarak devredilmesi gerektiğine yer verildiğine işaret etti.

Öte yandan Sendikal Platform da Dome Otel’in, mevcut işletmeci Turizm Emekçileri Sendikası’na (TES) kiralanması talebiyle otel önünde TES’e destek eylemi düzenledi, basın açıklaması yaptı.

17 Ocak…..Kalkanlı Yaşam Evi’nin açılışı Başbakan Tufan Erhürman ve Sağlık Bakanı Filiz Besim tarafından yapıldı. 17 Aralık’ta çalışmaya başlayan merkezde 20 hasta bulunduğu ve merkezin 300 yatak kapasitesine kadar çıkabilecek durumda olduğu belirtildi.

18 Ocak… Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Yarıgatayı, vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu'nun 20 günlük hapis cezasını 3 güne düşürdü. Karapaşaoğlu işlemlerin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

20 Ocak….Kıbrıslı Türk tarih profesörü, akademisyen ve araştırmacı-yazar Niyazi Kızılyürek, AKEL tarafından Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili adayı gösterildi.

22 Ocak... Meydan, kara yolları, cadde, park gibi yerlere ve ticaret, finans, eğlence, eğitim ve konaklama faaliyetlerinin olduğu kamuya açık alanlara izleme ve kayıt yapacak sistemler kurulmasını düzenleyen Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasası, 8 Ocak tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Aydın Denktaş yaşamını yitirdi

2 Şubat… Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın eşi, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın annesi Aydın Denktaş, tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Aydın Denktaş 85 yaşındaydı.

4 Şubat… Aydın Denktaş, Selimiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı’nda toprağa verildi. Denktaş, vasiyet ettiği şekilde, trafik kazasında hayatını kaybeden oğlu Raif Denktaş'ın yanına gömüldü. Cenaze törenine KKTC’deki siyasiler yanında Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve AK Parti Genel Sekreteri, Ankara Milletvekili Fatih Şahin de katıldı.

4 Şubat …Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Tufan Erhürman ile görüştü. Basına kapalı görüşmenin ardından akşam saatlerinde Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ile birlikte Serdar Denktaş’a taziye ziyaretinde bulundu. Oktay, KKTC temasları kapsamında Lefkoşa Surlariçi bölgesinde esnafı ziyaret etti.

7 Şubat…Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çeşitli temaslar gerçekleştirmek ve göç, muhaceret ve adli işbirliğine ilişkin iki protokol imzalamak üzere KKTC’ye geldi. Soylu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a ve ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Soylu ile Başbakan Erhürman görüştü. Görüşmenin ardından Başbakan Tufan Erhürman’ın huzurunda Bakanlar Kurulu Toplantı Odasında "Sahil Güvenlik" alanında protokol imzalandı. Protokole göre, taraflar sahil güvenlik alanında; “hareket, istihbarat, lojistik, teknik, personel, eğitim, denetleme ve muhabere elektronik/bilgi sistemleri (MEBS)” konularında mevcut işbirliği ve güveni geliştirecek.

Soylu’nun temasları kapsamında KKTC İçişleri Bakanlığı ve Türkiye İçişleri Bakanlığı arasında “Suçların Önlenmesi ve Ülkeye Giriş Çıkışlarda Sakıncalı İnsanların Tespitine Yönelik İşbirliği Protokolü” imzalandı.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri yapılan protokolle ülkeye giriş çıkışlarda sakıncalı kişilerin tespit edilmesi ve uluslararası göçle mücadelede açısından ciddi adımlar içerdiğini; adli, teknik ve idari işbirliği gerçekleştirileceğini söyledi. Soylu ise kurulmakta olan “Kent Güvenlik Yönetim Sistemi”ne değinerek bundan Kıbrıs Türkü’nün çok istifade edeceğine inanç belirtti.

15 Şubat….Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay'a, Aşağı Bostancı'ya ziyareti sırasında saldırıda bulunuldu. Toplantı öncesinde Yalova Spor Kulübü'ne giden saldırgan, sandalyelerle lokalin camlarını kırdı.

Özersay saldırının ardından yaptığı açıklamada "Daha önce de İçişleri Bakanımız tehdit edilmişti, o zaman olduğu gibi şimdi de birileri kendini kaybedip şiddete veya tehdide başvurdu diye yılacak değiliz. Kimse hukukun üstünde değildir." dedi.

Aşağı Bostancı'da saldırıyı düzenleyen T.G. adlı şahsın, Yukarı Bostancı'daki toplantı sırasında da gece kulübü izni iptal edildiği için şikayette bulunduğu, Özersay'ın da bu kişiye, yasalar çerçevesinde hareket edildiğini anlattığı kaydedildi. T.G. mahkeme emriyle tutuklandı

27 Şubat….Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin Lefkoşa’da gerçekleştireceği araçlı eylem, polisin aldığı güvenlik tedbirleri nedeniyle eylemcilerin planlandığı gibi başlayamadı. Polisin aldığı tedbirler nedeniyle tarım ve iş araçları Lefkoşa’ya gidemeyince eylemciler, Ercan çemberini traktörler ve oturma eylemi ile trafiğe kapattı. Daha sonra polisin, Ercan çemberinde oturma yapan eylemcileri, "eylem yaparken yolcuları mağdur etmemeleri" konusunda uyarması üzerine oturma eylemi sonlandırıldı.

28 Şubat…Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, eylemi sonlandırdığını açıkladı. Birlik başkanı Mustafa Naimoğulları, eylemi şimdilik askıya aldıklarını söyledi.

Şentop ilk yurt dışı ziyareti KKTC’ye yaptı

5 Mart…İlk yurt dışı ziyareti kapsamında KKTC'ye gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kıbrıs Türkü’nün Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarlarını ve Boğaz Şehitliği’ni ziyaret etti.

6 Mart….Lefkoşa Kaza Mahkemesi, Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın (KTHY) satılan binasından elde edilen gelirin 15 milyon TL’sinin, eski çalışanların prim borçlarına yatırılmasına karar verdi.

10 Mart…Eski Başbakanlardan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanlarından İrsen Küçük, sabah 06.30’da tedavi gördüğü Güney Kıbrıs’taki Amerikan Medikal Merkezi’nde vefat etti. İrsen Küçük’ün ölüm sebebi kalp yetmezliği olarak açıklandı.

13 Mart…..Ulusal Birlik Partisi (UBP) eski Genel Başkanı ve Başbakan İrsen Küçük son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski Başbakanlardan İrsen Küçük’ün cenaze törenine katılmak amacıyla bu sabah KKTC’ye geldi. Küçük için ilk tören, yıllarca hizmet ettiği partisi UBP’nin Sarayönü’ndeki Lefkoşa İlçe Binası’nda düzenlendi. Tören bittikten sonra Küçük’ün naaşı, devlet töreni için Cumhuriyet Meclisi’ne kadar omuzlarda taşındı. Küçük için Cumhuriyet Meclisi’nde de devlet töreni düzenlendi daha sonra naaşı İsmail Safa Camii’nde kılınan öğle namazını müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.

13 Mart….Gesfi Döviz’in sahibi 52 yaşındaki Gökhan Naim, Ortaköy'de Şht Sami Küpeli Sokak üzerinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Saat 17.55’te gerçekleşen saldırıda ağır yaralanan Naim, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

18 Mart….Kıbrıs’ta kayıpların bulunmasıyla ilgili çalışmalarıyla tanınan araştırmacı gazeteci Sevgül Uludağ, Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi.

26 Mart….İlk Kıbrıslı Türk başhemşire Türkan Aziz hayatını kaybetti. 101 yaşında ölen Aziz, Kıbrıs Türk hemşireliğinin kurucusuydu.

30 Mart……Ülke genelinde etkili olan yağışlar, olumsuzluk ve sorunlara neden oldu. Birçok yol su altında kalırken, bazı evleri de su bastı. En büyük hasarın meydana geldiği bölge, metrekareye 235 kg yağışın düştüğü Taşkent ile Haspolat oldu. Taşkent’te dolu nedeniyle 10 ev ve garajın çatısında hasar meydana geldi, yaklaşık 10 evi de su bastı. En az 4 araçta da hasar meydana geldi. Taşkent’ten akan dereler, Haspolat’ta bazı evlerin su altında kalmasına yol açtı.

10 yaşındaki kayıp şehit Ayşe İbrahim toprağa verildi

5 Nisan….Ayvasıl (Türkeli) köyünde 1963’te Rumların Kıbrıslı Türklere karşı yaptığı katliamın en küçük kurbanı 10 yaşındaki kayıp şehit Ayşe İbrahim, törenle toprağa verildi. Nenesi Ayşe Hasan Buba’yla birlikte öldürülen Ayşe İbrahim, Ayvasıl’daki katliam kurbanı 9 kişiyle toplu mezara gömülmüştü.

11 Nisan… İlk Kıbrıslı Türk kadın gazeteci Bedia Okan, 98 yaşında İzmir’de hayatını kaybetti.

18 Nisan… KKTC’de ilk kalp nakli gerçekleşti. Beyin ölümü gerçekleşen bağışçıdan alınan kalp, 49 yaşındaki Veli Çelik’e hayat verdi. Sağlık Bakanı Filiz Besim, Antalya Üniversite Hastanesi iş birliğinde Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gerçekleşen 6 saatlik ameliyatın başarılı geçtiğini, hastanın durumunun iyi olduğunu kaydetti.

22 Nisan…Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) çalışanları, Cumhuriyet Meclisi’nde eylem ve basın açıklaması yaparak Meclis toplantılarını izleyen muhabirlerin karşılaştığı rencide edici davranışları protesto etti.

Mayıs’ta hükümet bozuldu

3 Mayıs… Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) hükümetin Telekomünikasyon Dairesi’nin bütün hizmetlerini özele devretmeye hazırlandığını savunarak, bir saatlik uyarı eylemi yaptı, “Buna asla müsaade etmeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

3 Mayıs… Otomobil ve motor sporları alanında faaliyet gösteren 8 dernek, trafik kazalarına ve yollardaki alt yapı eksikliklerine dikkat çekmek üzere Girne-Lefkoşa ana yolunda “Başka Hilmiler Ölmesin” sloganıyla eylem yaptı.

3 Mayıs.Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Girne’de düzenlenen Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Medya Buluşmasının açılış oturumuna katılmak üzere KKTC'ye geldi.

6 Mayıs… Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu’na çeşitli defalar kiralanması için gelen ancak onay verilmeyip reddedilen bir arazinin, kendilerinin karşı olduğu biliniyor olunmasına rağmen bakanlık eliyle kiralanmasının rahatsızlık verici olduğunu belirterek, iptal edilmesini istediklerini kaydetti.

Bu konuda asıl meselenin, kiralamanın hukuka uygun mu, aykırı mı yapıldığı meselesi olmadığına işaret eden Özersay, “Yani kiralama ihale olmadan yapıldığında evet bir sorun vardır ve bunu tartışabilirsiniz ama mesele hukuki bir mesele olmaktan öte ve belki de ondan çok daha önemli olacak şekilde bir etik meseledir” dedi.

8 Mayıs…..Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bakanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı. Denktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yaklaşık bir saat önce Başbakan’a yazılı olarak Maliye Bakanlığı’ndan istifa ettiğimi gerekçelerimle iletmiş bulunuyorum. Herhangi bir basın organına bu konuda bir açıklama yapmış değilim... Gerekli açıklamayı bir süre sonra yapacağım. Hükümete desteğim, hükümet devam ettiği sürece var olacaktır” ifadelerini paylaştı.

8 Mayıs... Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, HP’nin hükümetten çekilme kararı aldığını açıkladı. Kudret Özersay, Parti Meclisi’nde oylama yapıldığını, 55 evet, 4 hayır oyu ile hükümette kalmama kararı aldıklarını söyledi.

Özersay, basın toplantısında 15 aylık hükümetle ilgili değerlendirme yaptı, hükümetten çekilme sebepleri arasında Maliye Bakanlığı’nın arazi kiralamalarını ve “güven bunalımını” gösterdi.

Özersay, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın istifası konusunda ise Denktaş’ın sıradan bir bakan değil, dörtlü koalisyon ortağı bir partinin başkanı olduğunu hatırlatmak istediğini vurguladı.

Son günlerde yaşananlar konusunda Özersay, Bakanlar Kurulu’nda inceledikleri dosyaya işaret etti, özellikle HP’nin karşı çıktığı, Bakanlar Kurulu’nda geçmesine müsaade etmediği birtakım kararların, Bakanlar Kurulu’ndan geçmesi için sürekli toplantı gündemine getirildiğini söyledi.

HP’nin Bakanlar Kurulu’ndaki karşı çıkışlarının göz ardı edildiğini belirten Özersay, kararların kendilerinden gizli alındığını, (arazi dağıtımlarının) başka şekillerde yapıldığını, bunları dün akşamki toplantıda aldıkları dosyayla bizzat teyit ettiğini belirtti. Karşı çıktıkları kiralamaların yanında başka bazı yerlerin de yeni kira şeklinde kiralandığını belirten Özersay, “Bunu da bizzat tespit ettik” diye konuştu.

Özersay, koalisyon hükümeti kurulduktan sonra, 2018 yılında, “kiralamaktan vazgeçtik” denilen yerlerin de kendilerinin bilgisi dışında tekrardan kiralandığını dosyaya bakarak gördüklerini aktardı.

2006’da yürürlüğe giren İhale Yasası’na rağmen çok sayıda çok farklı kategorilerde malların ihalesiz şekilde Maliye Bakanlığı üzerinden kiralanmaya devam edildiğini söyleyen Özersay, “Bu bilgilerin Başbakan’da dahi olmadığını dün akşam Bakanlar Kurulu toplantısında bizzat tespit ettik” dedi.

9 Mayıs… Hükümet istifa etti. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Başbakan Tufan Erhürman, hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sundu.

Tufan Erhürman, saat 10.10'da Cumhurbaşkanlığı’na gelerek, CTP, HP, TDP ve DP koalisyon hükümetinin istifasını Akıncı'ya verdi. Erhürman, hükümeti kurma görevinin zaman kaybetmeden UBP Genel Başkanı Ersin Tatar'a verilmesi gerektiğini söyledi.

13 Mayıs… Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümetin istifasının ardından, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Halkın Partisi (HP) başkanlarıyla görüşme yaptı.

13 Mayıs….Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu, hükümetin istifasının ardından acil olarak toplanarak kredi onayı verildiği yönündeki haberi yalanladı. Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu’ndan yapılan yazılı açılamada, Kalkınma Bankası’nın en son kredi onayını 10 Nisan tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu toplantısında verdiği ifade edildi.

13 Mayıs… Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, yeni hükümet sürecinde, talep eden herhangi bir partiyle koalisyon görüşmesi yapabileceklerini söyledi

14 Mayıs….Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümeti kurma görevini Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar’a verdi

Cumhurbaşkanı Akıncı, UBP, CTP ve HP, bugün de TDP, DP ve YDP Genel Başkanlarıyla yaptığı görüşmelerin ardından yeni hükümeti kurma görevini UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’a verdi.

15 Mayıs….Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, hükümet kurma çalışmaları kapsamında ilk olarak Cumhuriyetçi Türk Partisi'ni (CTP) ziyaret etti.

Tatar, CTP Genel Başkanı Erhürman'a teşekkür etti, görüşmede güzel bir sohbet olduğunu ve iki büyük partinin önümüzdeki süreci değerlendirdiğini, bunun demokrasi kültürünün gereği olduğunu söyledi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ülkede uzun süredir bir hükümet formülünün olduğunu ve sürekli gündemi meşgul ettiğini ifade ederek, “Şu anda gündemde bir hükümet formülü var... Kendilerine başarı dilerim” dedi.

Hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde partilere ziyaretler gerçekleştiren Ersin Tatar başkanlığındaki Ulusal Birlik Partisi (UBP) heyeti Halkın Partisi’ni (HP) ziyaret etti.

Bir saat süren toplantının ardından basına açıklama yapan UBP Genel Başkanı Tatar, prensipleri ele aldıkları görüşmenin olumlu ve güzel bir geçtiğini belirterek, genel siyasi durum ve ülkenin içinde bulunduğu koşulların değerlendirildiğini söyledi.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, bir şey söylemek için erken olduğunu belirterek, daha ziyade dinleyen konumunda oldukları toplantıda bir miktar da olsa düşüncelerini dile getirdiklerini kaydetti.

17 Mayıs… UBP ile HP heyetleri, hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde bir araya geldi. UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ile HP Genel Başkanı Kudret Özersay başkanlığındaki iki parti yetkililerinin görüşmesi, HP Genel Merkezi’nde yer aldı. Yaklaşık 1.5 saat süren görüşme sonrası açıklama yapan UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, “Kahvemizi de içtik. Temel prensipleri tartıştık. Büyük sıkıntı olduğuna inanmıyorum. Gerileme yok” dedi.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay ise, “İki partinin farklı hassasiyetleri var. Öze dair görüştük. Bir yere bağlanır mı bağlanmaz mı belli olacak. Olacaksa geç olmadan oldurmak sorumlu siyasetin gereği” diye konuştu.

17 Mayıs… Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC’ye geldi. Akşam saatlerinde KKTC’ye gelen Oktay ile Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ve Vakıflar işbirliğinde, Hala Sultan Cami avlusunda düzenlenen iftar programına katıldı.

21 Mayıs…..Ulusal Birlik Partisi – Halkın Partisi Koalisyon Hükümeti için kararlar alındı.

UBP’de hükümet kurma için Genel Başkan Ersin Tatar’a verilen tam yetki çerçevesinde HP’yle yapılan görüşmelerden çıkan sonuç Parti Meclisi’nin bilgisine getirilirken; HP’de ise Parti Meclisi, görüşmelerden çıkan sonucu değerlendirip UBP’yle hükümet kurma kararı aldı.

22 Mayıs….Ulusal Birlik Partisi- Halkın Partisi hükümet protokolü Cumhuriyet Meclisi Mavi Salon’unda imzalandı. Protokole, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ile HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın imza koydu. İmza töreninde, Ulusal Birlik Partisi ve Halkın Partisi milletvekilleri hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı’na sunulan ve onaylanan UBP-HP koalisyonunda görev dağılımı şöyle:

“Başbakan Ersin Tatar (UBP), Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay (HP), İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri (HP), Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan (HP), Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu (UBP), Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy (UBP), Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz (UBP), Sağlık Bakanı Ali Pilli (UBP), Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu (UBP), Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel (UBP), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu (UBP).”

22 Mayıs….Başbakan, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın daha çok federal temelde bir anlaşmadan yana olduğunu ifade ederek, “Dolayısıyla ona biraz ayar vermek gerektiğini düşünmekteyiz” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs konusunda Türkiye ile istişarelerinin mutlaka olduğunu ancak zaman zaman farklı sesler de çıktığına işaret eden Tatar, Türkiye’nin, alternatif görüşlerin de masaya gelmesini savunduğunu, kendilerinin de aynı görüşte olduğunu kaydetti.

Yeni Bakanlar Kurulu listesini Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunan UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, görüşmenin ardından basına bakanların isimlerini açıkladı.

Tatar, “federal temelli bir anlaşmanın tükendiği artık alternatif fikirlerin masaya gelmesi gerektiği” hususunda hükümetin uyum içerisinde olacağına dikkat çekerek, bunu Cumhurbaşkanı Akıncı’ya da ilettiklerini belirtti.

22 Mayıs... Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar’ın kendisiyle ilgili “ayar verilecek” şeklindeki açıklamasının amacını aşan bir söylem olduğunu belirterek, “Halktan alınan onay 4 yıldır hiç bir şekilde ayarı bozulmadan devam etmiştir. Geriye kalan 1 yılda da aynı şekilde halka verilen söz çerçevesinde yürütülecektir. Ama bu ülkede hükümetin eğilmesi gereken, ayar gerektiren işler vardır. En başta ekonomi” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı’nın 4 yıl önce halka sunduğu görüş ve düşüncelerin yüzde 60’ın üzerinde halk tarafından tasvip edilmesiyle görev icra etmekte olan bir makam olduğunu vurgulayan Akıncı, “Cumhurbaşkanı halkın verdiği yetkinin dışına çıkarsa ayar ister ve o ayarı da gene halk verir, başka biri veremez” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ın Bakanlar Kurulu listesini kendisine sunmasının ardından yaptığı konuşma üzerine açıklamalarda bulundu.

UBP- HP koalisyon hükümeti güvenoyu aldı

1 Haziran…Ulusal Birlik Partisi (UBP)- Halkın Partisi (HP) koalisyon hükümeti güvenoyu aldı. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’ndaki oylamada, 28 milletvekili kabul, 13 milletvekili ret oyu verdi. 9 milletvekili oylamaya katılmadı.

Güvenoyu verenlerin sayısının ret oyu verenlerden fazla olmasıyla UBP-HP koalisyon hükümetinin Bakanlar Kurulu güvenoyu aldı.

3 Haziran…. Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay İstanbul'da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.

13 Haziran…Heykel ve seramik sanatçısı 53 yaşındaki Hasan Işık Özgöçmen'in katil zanlısı Pakistan uyruklu şahsın BM aracılığıyla Rum tarafından teslim alındığı açıklandı.

Güney Kıbrıs’ta cinayet işleyen ve KKTC’de tutuklanan Gürcistan uyruklu zanlılar da Rum tarafına teslim edildi.

24 Haziran…Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı toplanarak, UBP Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini incelemek için özel komite oluşturulmasına karar verdi.