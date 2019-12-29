Gündem Türkiye 

Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunan Hafter'e baglı Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Aguila Saleh, Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris ile görüştü. Görüşmede Türkiye’nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzaladığı deniz sınırları yetki anlaşması ve askeri destek talebi konusunun bulunduğu ifade edildi.

Rum haber kaynakları, Libya medyasının bilgilerine dayanarak Libya Meclis Başkanı Aguila Saleh’in önceki sabah Güney Kıbrıs’a geldiğini belirtti.

Libya Meclis Başkanı Aguila Saleh, dün Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris ile bir araya gelirken görüşmenin odağında, Türkiye’nin Libya ile imzaladığı deniz sınırları yetki anlaşması konusunun bulunduğu da ifade edildi.

Libya Meclis Başkanı Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile de bir araya gelecek.

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2019, 03:21