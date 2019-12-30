TUFAD 2019’u uğurladı yeni yıl için moral depoladı

Mustafa ERKAN

Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği (TUFAD), bünyesine kattığı yeni üyeleriyle birlikte 2019 yılını uğurlamak için bir araya geldi. TUFAD ailesi ve tüm sevenleri 28 Aralık 2019 akşamı kendi binasında buluştu. Yeni yılı birlikte karşılama için buluşan 80 civarı kişi ile eğlenceli ve muhteşem bir geceye tanık oldu. Özcan’nın şarkıları eşliğinde dans edip eğlenirken yeni katılımcılarla daha hızlı kaynaşma olanağı sağlandı. Samimi bir atmosferde geçen gecede sağlıklı, mutlu, barış içinde bir yıl temennisinde bulunuldu.