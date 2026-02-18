Devamı gelecek

KKTC ile Türkiye arasında imzalanan fiber optik protokolünün onaylanması için pazartesi günü saat 18.15’te toplanan Cumhuriyet Meclisi 19 saatlik bir rekora imza attı.

İktidar ve muhalefet milletvekillerinin sert konuşmaları yüzünden zaman zaman gerilen Meclis toplantısında CTP Milletvekili Erkut Şahali, kürsüye siyah örtü koyarak İç Tüzüğü ihlal ettiğini söyledi.

Bunun üzerine Meclis Başkan Vekili oturumu kapatma kararı aldı.

Koalisyon ortakları sert tepki gösterdi

Hükümet ortakları, kürsüye siyah bayrak serilmesine sert tepki gösterirken bu durumu ‘Meclis tarihine kara bir leke’ olarak yorumladı. Fiber optik protokolünün Meclis’te tartışılırken, Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Lefkoşa’daki merkezi okullarda grev kararı aldı. Böylece öğrenciler sabahın erken saatlerinde evlerine dönmek zorunda kaldı. Çok sayıda veli, ara tatil sonrasında okulların greve sokulmasına tepki gösterdi.

Oturum, oylama yapılmadan kapatıldı

KKTC ile Türkiye arasında imzalanan fiber optik protokolünün onaylanmasına ilişkin Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda dün saat 18.15’te başlayan görüşme, yaklaşık 19 saat sürdü. Sert tartışmalara sahne olan birleşim, oylama yapılmadan kapatıldı.

Muhalefet milletvekilleri, protokolün ihalesiz şekilde 25 yıllığına bir şirkete yetki verdiğini, anayasal ve hukuki açıdan sakıncalar içerdiğini savunarak oylamanın ertelenmesini talep etti.

Arıklı sert sözlerle eleştirildi

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Arıklı’ya hitaben kendisine itibar eden kimse kalmadığını söyleyerek konuşmasını sonlandırmaya çağırdı ve birlikte Meclis kapısının önüne çıkmayı teklif etti. CTP Milletvekili Devrim Barçın, komite tutanaklarına Arıklı’nın ek protokol olmadan konunun Genel Kurul’a sevk edilmeyeceğini yazdırdığını belirterek, bunun “yalan söylediğini kanıtladığını” ifade etti.

CTP Milletvekili Ongun Talat, Arıklı’nın doğruları söylemediğini savundu. Talat, “Başka firmalar denizaltı kablo çekmek istediğinde neden engel oldunuz?” diye sordu ve Arıklı’yı yalan söylemekle suçladı.

CTP Milletvekili Doğuş Derya, esas protokolün eksik olduğunu belirterek, “Ek protokol yapmak yerine neden ana protokolü yenilemiyorsunuz? Üzerinizde baskı mı var?” sorusunu yöneltti.

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, Arıklı’nın komitede “ek protokol yapılmadan Genel Kurul’a gelmeyecek” sözü verdiğini hatırlatarak, kürsüye çıkıp herkesten “yalan söylediği için” özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Keşke sizin geçmişiniz de temiz olsaydı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise, protokolün ek protokollerle geliştirileceğini, teknik ve idari eksikliklerin giderileceğini söyledi.

Fiber altyapının ülkenin “bilişim adası” hedefi açısından hayati önemde olduğunu kaydeden Arıklı, Türk Telekom ile yapılan iş birliğinin stratejik bir tercih olduğunu ifade etti. Ek protokolün makul süre içerisinde imzalanacağı konusunda güvence verdi.

Yalpan eleştiriler nedeniyle vekiller ile Arıklı arasında tansiyon yükseldi, gerilim yaşandı. Arıklı, CTP’yi iktidara geldiklerinde protokolü iptal etmeye çağırdı ve “Keşke sizin geçmişiniz de temiz olsaydı” sözleriyle muhalefete yüklendi.

Kürsüye siyah örtü astı

Genel Kurul’da tansiyon, CTP Milletvekili Erkut Şahali’nin konuşmasına kürsüye siyah örtü asarak başlamasıyla daha da yükseldi.

İç tüzüğe aykırı davrandığını ifade eden Şahali’nin bu eylemi üzerine Meclis Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, çalışmaların bu şekilde sürdürülemeyeceğini belirterek birleşimi kapattı.

Yaklaşık 19 saat süren oturumun ardından protokol oylanamazken, Meclis İç Tüzüğü gereği bir sonraki birleşimin 23 Şubat Pazartesi günü yapılacağı bildirildi.

Meclis tarihine kara bir leke

Oturumun ardından hükümet kanadından sert açıklama geldi. Başbakanlık tarafından hükümet adına yapılan açıklamada, ana muhalefet partisinin Meclis İç Tüzüğü’nü bilinçli şekilde ihlal ettiği ve oturumun planlı biçimde kapattırıldığı belirtildi. Açıklamada, “Bu girişim, Meclis tarihine kara bir leke olarak geçecek niteliktedir” denildi.

Hükümet açıklamasında, iki gündür 19 saati aşkın süredir yeterli nisapla çalışmaların sürdürüldüğü belirtilerek, demokratik tartışma zemininin korunması için gerekli hassasiyetin gösterildiği kaydedildi. Ancak fikirsel mücadelenin İç Tüzük’ü zorlayarak yürütülmesinin kabul edilemeyeceği ifade edildi. CTP’nin, Meclis Başkanının Cumhurbaşkanına vekalet etmesini fırsat bilerek kürsüye siyah bayrak astırdığı ve ardından oturumun planlı şekilde kapattırıldığı belirtildi.

Sendikalar meclis önünde toplandı

Öte yandan, Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (Tel-sen), tüm dairelerde dün grev yaptı.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası da (KTAMS), Fiber Optik Protokolüne karşı Telekomünikasyon Dairesi’nin tüm şubelerinde ve Cumhuriyet Meclisi’nde tam gün grev kararı aldı.

Ayrıca bazı sendikalar meclis önünde eylem yaptı.

Oturumun kapatılmasının ardından muhalefet milletvekilleri Meclis önündeki eyleme katılarak sendikalara destek verdi.

KTOEÖS Lefkoşa'daki okullarda grev yaptı

Bu arada Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası da (KTOEÖS) Meclis’te görüşülen fiber optik protokolüne karşı grev kararı aldı. Böylece öğrenciler sabahın erken saatlerinde evlerine dönmek zorunda kaldı. Çok sayıda veli, ara tatil sonrasında okulların greve sokulmasına tepki gösterdi.

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2026, 10:08