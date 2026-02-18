Tümü sınır dışı edilecek

Kuzey Kıbrıs’ta kaçak yaşam süren biri Nijeryalı, 4’ü Bangladeş uyruklu 5 kişi Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandı.

Haklarında KKTC’de izinsiz ikamet etmek suçundan soruşturma başlatılan zanlılar N.I.E. (E23), A.S. (E-32), M.M. (E-36, Z.N. (E-34 ve M.A. (E37 Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Zanlılar hakkında 3 gün ek süre alınırken, en uzun süre kaçak yaşam süren zanlının bin 383 günle Nijeryalı N.I.E. olduğu belirtildi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mustafa Sadeli olguları aktardı. Polis, 16 Şubat 2026 tarihinde saat 17.30 raddelerinde Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin devriye görevini ifa ettiği sırada, yaya olarak tespit edilen N.I.E.’nin yapılan muhaceret kontrolünde 5 Mayıs 2022 tarihinden itibaren bin 383 gündür KKTC’de ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, Bangladeş uyruklu 4 şahsın ise aynı tarihte saat 18.00 raddelerinde Alayköy Sanayi Bölgesi’nde tespit edildiğini söyledi. Polis, A.S.’nin 27 Ağustos 2025 tarihinden itibaren 173 gün, M.M.’nin 15 Ağustos 2025 tarihinden itibaren 185 gün, Z.N.’nin 15 Ocak 2025 tarihinden itibaren 397 gün ve M.A.’nın 11 Eylül 2024 tarihinden itibaren 523 gün süreyle KKTC’de ikamet izinsiz olarak bulunduklarının belirlendiğini kaydetti.

Polis, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandıklarını ve aleyhlerinde soruşturma başlatıldığını belirtti.

Soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi nezdinde gerekli araştırmanın yapılması gerektiğini, zanlıların ihraç işlemlerine yönelik ilgili dairelerle yazışmalar yapılacağını ifade eden polis, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

