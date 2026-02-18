Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, “Fiber Optik Protokolü”ne karşı yürütülen mücadeleye destek vermek amacıyla Ercan Havalimanı’nda grev yaptı.
Ercan Havalimanındaki kulede başlatılan grev nedeniyle iniş ve kalkışlar durduruldu. Uçaklar iniş yapamazken, seferleri aksayan yolcular mağdur oldu.
Harekete geçen Bakanlar Kurulu, Ercan Havalimanı Hava Trafik Şube Amirliği’nde başlatılan grevin 60 gün ertelenmesine karar verdi.
Yolcular mağdur oldu
Rıza Murat - 2 saat Önce
Uluslarası Uçuşların Yasaklandığı Dev Ercan’a sadece iki Uçak şirketi ile Sadece yolcular geliyor
Turkiye dışında Dünyada Hiçbir Ülkenin tanımadığı Hiçbir Ülke Başkanının veya Elçisinin gelmediği KKTCnin En büyük Dev Külliyesinde Yönetilemeyen KKTC için kavgalar halen devam ediyor !
Fadıl @Rıza Murat - 5 saniye Önce
Bak neler da bilir bizim şu geri zekalı komedyen Hasan Nuricik..
Vatanini en cok seven, gorevini en iyi yapandir.. Odedikleri bilet parasiyla burada calismanizi, yuksek maaslar almanizi, evinizi gecindirmenizi saglayan yolculara, sendika mendika numaralariyla bu eziyeti cektiremezsiniz..!
Sen neden ananı göndermedin da o çıksın kuleye..Kulelerden indiği yok ki zaten...