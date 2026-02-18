banner564

Yolcular mağdur oldu

Muhalefete destek vermek amacıyla sivil havacılık Ercan’ı bir süre için uçuşlara kapadı, Bakanlar Kurulu yasakladı

Yolcular mağdur oldu

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, “Fiber Optik Protokolü”ne karşı yürütülen mücadeleye destek vermek amacıyla Ercan Havalimanı’nda grev yaptı. 
Ercan Havalimanındaki kulede başlatılan grev nedeniyle iniş ve kalkışlar durduruldu. Uçaklar iniş yapamazken, seferleri aksayan yolcular mağdur oldu.  
Harekete geçen Bakanlar Kurulu, Ercan Havalimanı Hava Trafik Şube Amirliği’nde başlatılan grevin 60 gün ertelenmesine karar verdi.
 

YORUM EKLE
Gönder
YORUMLAR
Tamer Karadeniz
Tamer Karadeniz - 1 saat Önce

Vatanini en cok seven, gorevini en iyi yapandir.. Odedikleri bilet parasiyla burada calismanizi, yuksek maaslar almanizi, evinizi gecindirmenizi saglayan yolculara, sendika mendika numaralariyla bu eziyeti cektiremezsiniz..!

Ya Sabır
Ya Sabır @Tamer Karadeniz - 2 dakika Önce

Sen neden ananı göndermedin da o çıksın kuleye..Kulelerden indiği yok ki zaten...

Rıza Murat
Rıza Murat - 2 saat Önce

Uluslarası Uçuşların Yasaklandığı Dev Ercan’a sadece iki Uçak şirketi ile Sadece yolcular geliyor
Turkiye dışında Dünyada Hiçbir Ülkenin tanımadığı Hiçbir Ülke Başkanının veya Elçisinin gelmediği KKTCnin En büyük Dev Külliyesinde Yönetilemeyen KKTC için kavgalar halen devam ediyor !

Fadıl
Fadıl @Rıza Murat - 5 saniye Önce

Bak neler da bilir bizim şu geri zekalı komedyen Hasan Nuricik..

