Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, “Fiber Optik Protokolü”ne karşı yürütülen mücadeleye destek vermek amacıyla Ercan Havalimanı’nda grev yaptı.

Ercan Havalimanındaki kulede başlatılan grev nedeniyle iniş ve kalkışlar durduruldu. Uçaklar iniş yapamazken, seferleri aksayan yolcular mağdur oldu.

Harekete geçen Bakanlar Kurulu, Ercan Havalimanı Hava Trafik Şube Amirliği’nde başlatılan grevin 60 gün ertelenmesine karar verdi.

