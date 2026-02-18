İktidar birlik sağlayamadı

Oturumun kapatılması öncesi söz alan UBP Milletvekili Hasan Küçük, komite üyesi olarak bu protokolü sadece bir siyasi bir metin olarak değil, devletin hakları, halkın menfaatleri, yüklenici yani taşeron firma sorumlulukları ve taraflar arasındaki hukuki güven dengesi açısından bütün yönleriyle değerlendirdiğini söyledi.

Tek gailesinin halkının menfaati ve toplumsal uzlaşı olduğunu yineleyen Küçük, siyasi sorumluluğunun bilinciyle hareket ettiğini ifade etti.

“Protokoller yapılmıştır. İdari ve teknik eksiklikler de bu ek protokoller yöntemiyle giderilmiştir.” diyen Küçük, komite çalışmalarında uyum ve ahenk içinde çalıştıklarını, birçok yasayı iş birliğiyle yaptıklarını, uzlaşı kültürüyle bir noktaya gelmeye çalıştıklarını dile getirdi.

“Siyasi manevra yapabilirsiniz ama halkı kandıramazsınız.” ifadesini kullanan Küçük, siyasetin verilen sözün arkasında durmayı gerektirdiğini belirtti.

Onlar bu sözü asla yere düşürmezler

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da, “Bu protokolün hazırlanmasında ben ve ekibim olsaydı çok daha değişik ve açık ifadeler olabilirdi.” dedi.

Arıklı, “Ek protokol konusunda kendinden eminim. Kendime, hükümetime güveniyorum ve en önemlisi de anavatan Türkiye'ye güveniyorum. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkililerinin verdiği bir söz, bizim için çok önemlidir. Onlar bu sözü asla yere düşürmezler.” şeklinde konuştu.

