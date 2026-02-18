Tatile geldi, hapse gitti

Kuzey Kıbrıs’a 3 günlük tatil için gelen ancak üzerinde uyuşturucu bulunarak Ercan Havalimanı’nda tutuklanan 23 yaşındaki O.D. (E) hakkındaki soruşturma tamamlandı. Dedektör köpek Pamir’in tepki vermesi üzerine yakalanan zanlı dün yeniden “uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Zanlı hakkında tutuklu yargı kararı verilirken, duruşmada olgular aktarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 11 Şubat 2026 tarihinde saat 10.40 sıralarında Ercan Havalimanı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler kapsamında, dedektör köpek Pamir’in ülkeye giriş yapan zanlıya tepki vermesi üzerine arama yapıldığını söyledi.

Polis, zanlının üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü maddenin bulunarak emare alındığını belirtti. Polis memuru; zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, ülkeye turist olarak giriş yaptığını ve kalıcı bağı bulunmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme, zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

