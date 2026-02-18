Onaylamıyoruz

Ömer KADİROĞLU

Meclis Genel Kurulu’nda milletvekilleri arasında yaşanan sert tartışmalar ve kullanılan ağır ifadeler kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Yaşanan gelişmeleri değerlendiren vatandaşlar, siyasetin çözüm üretme yeri olması gerektiğini belirterek, Meclis’teki gerginliğin topluma olumsuz yansıdığını ifade etti. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, Meclis’te yaşananları “mahalle kahvesi” ortamına benzeterek, milletvekillerinin Meclis’in ağırlığının farkında olması gerektiğini ifade etti. Erken seçim olsa dahi siyasetin düzeleceğine dair inancının azaldığını belirten vatandaşlar, seçilecek kişilerin nitelikli olması gerektiğini söyledi.

Ne dediler…?

Orçun Ali Aykut

“Meclis’te yaşananlar bizleri rahatsız ediyor. Siyaset aslında çözüm aracı olmalıdır kavga aracı olmamalıdır. Bir birleri ile uyum olmayınca en iyi fikir benim kavgası başlıyor ve çatışma çıkıyor. Amaç bir ülkenin birlik ve beraberliği ayıca ülke halkının refahı içinse kavgayı bırakıp uyum içinde çalışmaları gerekiyor.”

Güldal Aykut

“Meclisi takip ediyorum ve yaşananları görünce çok üzülüyorum. Birlik ve beraberliğimizi bozmadan bu ülkede yaşamalıyız. Meclis’teki herkes için ayrı ayrı üzülüyorum. Bu Cumhuriyet çok zor kazanıldı, sahip çıkmamız gerekiyor. Koalisyon hükümetlerinde hep çekişmeler oluyor o nedenle ben tek partinin iktidara gelmesini temenni ediyorum.”

Cahit Arıyürek

“Meclis mahalle kahvesine döndü. Meclis’teki insanların öncelikle kendilerini bilmesi ve Meclis’in ağırlığının farkına varmadı gerekiyor. Erken bir seçim olsa bile bu siyasetin düzeleceğine inancım kalmadı. Babadan oğula geçer gibi aynı insanlar hükümette oluyor. Seçilecek insanları düzgün insanlar olması lazım.”

Fuat Kahraman

“Meclis’te yaşanan gerginlikler ve kullanılan sözler topumu üzüyor. Toparlanıp kendilerine gelip ülkenin geleceğine yönelik çalışmalar yapmalılar. Bu ülkenin düzelmesi için başkanlık sistemi şarttır. Vatandaşlık görevimi yapacağım ve sandığa gideceğim ki söz hakkım olsun eleştirebileyim.”

Ahmet Yalınca

“Meclis’te yaşanan kavgalar bizleri mahcup ediyor. İktidar milletvekillerinin acizliği nedeni ile kavgalar yaşanıyor. Meclis’te tartışmayı bırakıp düzgün çalışmalar yapmaları gerekiyor. Seçim olursa sandığa istemeye istemeye gideceğim. Bizleri soğuttular çünkü kurultayda sonuncu gelen milletvekili parti başkanlığı yapıyor ve bu özgür irademize vurulmuş bir darbedir. Memleketin dingili koptu.”

Selami Topçu

“Meclis’te yaşanan olaylar bizleri olumsuz etkiliyor. İnsanlar konuşa konuşa anlaşmalıdır. Erken bir seçim olursa bu yaşanan sorunların sona ereceğini düşünüyorum. İnsanlar konuşarak anlaşır kavgayla ya da kötü sözlerle değil.”

Mustafa Alsancak

“Meclis’tekiler ne yaptığını bilmez durumdadır. Topluma kötü örnek oluyorlar. Bu durum bizleri çok rahatsız ediyor. Erken bir seçim olsa da meclisin bu durumunun düzeleceğini düşünmüyorum. Bir seçim olursa vatandaşlık görevimi yapmak adına sandığa giderim. Yıllarca bunlardan başka biri yokmuş gibi seçtik ama bundan sonra dikkatli olacağız.”

Münür Sorguç

“Meclis’te yaşanan gerginlik bizleri de geriyor. Tartışarak kavga ederek bir birlerine söverek yaptıkları işleri kabul ettirmeye mi çalışıyorlar. Bu nasıl düzen bu nasıl intizam. Erken bir seçim olursa bu yaşanan sorunlar düzelir diye düşünüyorum. Ben sandığa gitmem muhtemelen çünkü seçtiklerimi de seçmediklerimiz de hep aynı.”

Sevim Ulukan

“Meclis’te yaşananlar kabul edilir değildir. Bir seçim olursa bu durumun düzeleceğine inanıyorum. Sandığa gideceğim ve halk ile geleceğimizin iyiliği için oy kullanacağım. Erken bir seçim artık kaçınılmazdır.”

Mashar Tuğbay

“Meclis’teki tartışmalar nedeniyle üzülüyoruz. Onlar öyle yaparsa halk ne yapsın. Halka kötü örnek oluyorlar. Bir seçim olursa uyarsa sandığa gideceğim ve vatandaşlık görevimi yapacağım.”

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2026, 10:04