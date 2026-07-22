Maddi zarar oluştu

Gönyeli’de bir arazide, Malatya köyünde ise seyir halindeki bir araçta çıkan yangınlar, zarara neden oldu.

Polisten verilen bilgiye göre, Gönyeli Aşıklar Tepesi mevkiinde, bir şahsa ait arazide henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, yaklaşık bir dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar ile muhtelif malzemeler yandı.

Malatya köyünde ise seyir halindeki FR 383 plakalı araçta, akaryakıt kaçağının motor bölümündeki sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, aracın motor bölümündeki elektrik ve plastik aksamlar ile kablolar yandı.

Polisin her iki yangınla ilgili soruşturması sürüyor.

Bir haftada 14 yangın çıktı

Bu arada haftalık itfaiye raporuna göre, 13-19 Temmuz tarihleri arasında KKTC'de 14 yangın ve 29 özel servis olayı meydana geldi. Yangınlar nedeniyle bir milyon 545 bin TL'lik maddi hasar oluştu.

Yangınların muhtemel sebepleri, "Kısa devre, kişi veya kişiler tarafından yakma, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar ve kırık cam parçaları" olarak açıklandı.

Özel servis olayları, "Ağaçlarda, klima dış ünitesinde ve su depoları arasında mahsur kalan kedilerin, asansörde ve evde mahsur kalan şahısların kurtarılması, yangın eğitimi ve tedbiri, özel görev ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma için hastaneye sevki" olarak belirtildi.

