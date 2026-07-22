Tümü tedavi altında

Kaplıca-Büyükkonuk ana yolunda meydana gelen trafik kazasında iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 4'ü aynı aileden olmak üzere 7 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin ameliyata alındığı, diğer yaralıların ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre kaza, dün saat 15.50 sıralarında Kaplıca-Büyükkonuk ana yolunun 8 ile 9'uncu kilometreleri arasında meydana geldi.

İsmail Varol (53), yönetimindeki ZZM 703 plakalı araçla Kaplıca'dan Büyükkonuk istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli virajda direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun sağına geçti. Kontrolden çıkan araç, karşı yönden gelmekte olan Ertuğrul Aktar (54) yönetimindeki PV 385 plakalı panel van ile yüz yüze çarpıştı.

Kazada, ZZM 703 plakalı aracın sürücüsü İsmail Varol ile araçta yolcu olarak bulunan Yeşim Varol (52), Eda Zeynep Varol (23) ve Ada Meltem Varol (15) yaralandı. Diğer araç sürücüsü Ertuğrul Aktar ile araçta yolcu olarak bulunan Ramazan Ateş (21) ve Wagas Mher (27) de kazada yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Yeşim Varol'un ameliyata alındığı, diğer yaralıların ise hastanedeki tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.



