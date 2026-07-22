Üç bin kişi mağdur

Aylar boyunca diplomalarının Fas'ta tanınacağı umuduyla bekleyen KKTC üniversitelerinden mezun Faslı öğrenciler, diplomalarına denklik verilmemesi nedeniyle yeniden harekete geçti.

L'Opinion gazetesinin haberine göre, Ulusal KKTC Üniversiteleri Öğrencileri, Mezunları ve Velileri Koordinasyonu, gelecek pazartesi günü saat 11.00'den itibaren Fas Eğitim Bakanlığı önünde süresiz oturma eylemi başlatacak.

Koordinasyon, yaklaşık 3 bin gencin geleceğini etkileyen soruna ilişkin bakanlığın şeffaf, net ve kalıcı bir çözüm ortaya koymasını talep ediyor. Açıklamada, öğrencilerin KKTC'de eğitimlerini başarıyla tamamlamalarına rağmen diplomalarının Fas'ta tanınmamasının mesleki geleceklerini tehlikeye attığı vurgulandı.

Haberde, protesto kararının, öğrencilerin diyalog ve kurumsal girişimler dahil tüm resmi yolları tüketmelerinin ardından alındığı belirtildi.

Koordinasyonun daha önce hem Eğitim Bakanlığına hem de Dışişleri Bakanlığına defalarca çağrıda bulunduğu, ancak dosyanın "teorik olarak tanınması gereken diplomaların fiilen dondurulması" nedeniyle çıkmaza girdiği ifade edildi.

2024’ten önce denklik veriliyordu

Fas makamları, geçmişte Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylandığı gerekçesiyle KKTC üniversitelerinden alınan diplomalara denklik veriyordu. Ancak bu uygulama 2024 yılında sona erdi.

Kararın ardından, 2024 itibarıyla KKTC'de eğitimini sürdüren öğrenciler ile 2023 ve 2024 yıllarında mezun olan Fas vatandaşları, ülkelerine döndüklerinde diplomalarına denklik alamamaya başladı.

Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita,2026 yılı nisan ayında yaptığı açıklamada, Fas'ın KKTC'yi tanımama yönündeki resmi politikasının, burada alınan diplomaların tanınmasını doğrudan etkilediğini belirtti. Bourita, bu nedenle Fas makamlarının söz konusu diplomaların geçerliliğini doğrulamasının veya bunlara hukuki statü kazandırmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Ocak ayında muhalefetteki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (PJD) soru önergesini de yanıtlayan Bourita, mağdur mezunlar, aileleri ve Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle görüşmeler yapılacağını açıkladı.

Bourita ayrıca, KKTC'deki üniversitelerle kurulacak idari veya teknik bir ilişkinin dolaylı tanıma olarak değerlendirilebileceğini savunarak, diplomalara denklik verilmesi konusunda Fas'ın dış politika ilkeleri doğrultusunda hareket ettiğini söyledi.

