Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü nedeniyle düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki tablonun sürdürülebilir olmadığını ifade ederek, "Sektör yıldı." açıklamasında bulundu.

Lefkoşa’da Concorde Tower Otel’deki toplantıda konuşan Birlik Başkanı Umut Öksüz, KKTC’de 508 eczane, 86 ecza deposu olduğunu belirterek, "Bu istatistiğin dünyada benzeri yok" dedi.

Ülkedeki eczacılık fakültesi sayısının 9’a çıktığını da belirten Öksüz, “Bu sektöre, inanılmaz derecede yeni meslektaşımız gelecek. Peki bu insanlar ne yapacak?” diye sordu.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği yönetimi, eczacılar ve ecza deposu yetkililerinin katıldığı basın toplantısında konuşan Umut Öksüz sözlerine, tüm eczacıların 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü’nü kutlayarak başladı.

Son iki yılda eczacıların giderlerinin yüzde 200 civarında arttığını, gelirlerinin ise yüzde 37 civarında yükseldiğini söyleyen Öksüz, “Bizim amacımız vatandaşın ilaca en kolay şekilde ulaşabilmesidir. Fakat bu tablo sürdürülebilir değildir.” dedi.

“Devlet eczacının rakibi haline gelmiştir. Hem de bünyesinde yeteri kadar yetkili eczacı olmamasına rağmen…” diyen Öksüz, eczacılık mesleğinde hata yapma lüksü olmadığını vurguladı.

Meslektaşlarımız yalnız değildir

“Sahte reçete davasında” yargılanan ve teminata bağlanan eczacılarla ilgili de konuşan Öksüz, meslektaşlarının yanında olacaklarını vurguladı.

Bu durumdaki eczacıların her hafta polis merkezlerine giderek imza attıklarını kaydeden Öksüz, eczacıların ülkeden kaçma durumu olmadığını söyledi.

Umut Öksüz, bu konuda Birlik çatısı altında özel bir çalışma grubu oluşturacaklarını ve avukatlarıyla süreci takip edeceklerini de aktardı.

Öksüz, süreci artık bireysel değil kurumsal mücadeleye dönüştüreceklerinin altını çizerek, “Bu birlik meslektaşının arkasındadır. Bu mesele artık kapanana kadar tüm meslektaşlarımızın yanında olacağız.” dedi.

Birçok ilaç eksik

İlaç eksikliği meselesine de değinen Öksüz, ülkede şu anda birçok tansiyon ilacı, Terramycin, kan sulandırıcı, antidepresan gibi birçok ilacın piyasa eksiği olduğunu söyledi.

Umut Öksüz, ilaç eksikliğinin “kur baskısı, tedarik sorunları, pandemi sonrası uygulanan kısıtlamalar, global firmaların baskısı” gibi nedenlerden oluştuğunu belirterek, bu sorunu çözecek mevkinin Sağlık Bakanlığı olduğunu söyledi.

Eczaneler ve ecza depolarına ilişkin güncel verileri de paylaşan Öksüz, bugün KKTC’de 508 eczane ve 86 ecza deposu olduğunu aktardı.

Ecza deposu başına 4 eczane düştüğünü söyleyen Öksüz, bunun dünyada benzeri olmayan bir istatistik olduğunu kaydetti.

Ülkedeki eczacılık fakültesi sayısının ise dokuza çıktığını belirten Öksüz, “Bu sektöre, inanılmaz derecede yeni meslektaşımız gelecek. Peki bu insanlar ne yapacak?” diye sordu.