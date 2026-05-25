Dünyanın gündemi

Mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu parti binasının tahliye edilmesi için polise başvurdu.

Bunun üzerine CHP Genel Merkezi'nin otopark girişindeki zincirleri kıran çevik kuvvet ekipleri, ardından kilitli olan demir kapıyı kırarak içeriye girdi.

Polis, Parti Genel Merkezi içiresine de gaz sıkarak partililere müdahalede bulundu. İçerde bulunan partililer biber gazından etkilendi. Partililere, göz yaşartıcı gaz kapsülü de sıkıldı.

CHP Genel Merkezi’ne polis müdahalesi sonrasında yağmur altında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yürüyen Özgür Özel "Geri gelmek üzere çıkıyoruz” dedi.

Türkiye’de dün yaşananlar, dünya basınında geniş yer aldı. KKTC’de yaşayanlar da gelişmeleri televizyonlarının canlı yayınından takip etti. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli de Özgür Özel’e destek mesajı yayınladı.

Bina girişinde arbede çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi’nde dün arbede yaşandı. Olaylar mahkeme kararı sonrası CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine yönelik işlemlerin gündeme gelmesiyle başladı. Kararın ardından icra sürecinin işletilmesi için harekete geçildi. Bu kapsamda Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Emniyet birimlerine başvurarak genel merkezin boşaltılması yönünde dilekçe sundu. İcra memurlarının polis eşliğinde CHP Genel Merkezi’ne gelmesiyle birlikte süreç fiilen başladı. Güvenlik güçleri bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, tahliye kararının tebliği için içeri giriş hazırlığı yapıldı. Bu sırada parti binası önünde çok sayıda partili ve milletvekili toplandı. İcra memurlarının binaya girişinin ardından kapıların açılması sürecinde yoğun gerginlik yaşandı. Çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesiyle birlikte bina girişinde arbede çıktı. Güvenlik güçleri ile içeride bulunan bazı partililer arasında itişmeler yaşanırken, zaman zaman kalabalığın direnişi nedeniyle ilerlemede güçlük çekildi. Olayların büyümesi üzerine polis ekipleri, genel merkez binası ve bahçesinde kontrolü sağlamak amacıyla müdahalede bulundu. Bu sırada bazı noktalarda biber gazı kullanıldığı, bina içinde ve bahçede gazdan etkilenen kişilerin olduğu bildirildi. Parti binasının giriş ve merdivenlerinde barikatlar kurulduğu, bazı partililerin koltuk ve çeşitli eşyalarla geçişleri engellemeye çalıştığı ifade edildi. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında demir kapıların açıldığı, bazı bölgelerde fiziksel zor kullanılarak barikatların kaldırıldığı aktarıldı.

Özel meclise yürüdü

Bu gelişmeler yaşanırken, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, parti binasından ayrılarak beraberindeki kalabalıkla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne doğru yürüyüş başlattı. Yürüyüş sırasında yaklaşık 7 kilometrelik güzergâh boyunca polis barikatlarıyla karşılaşıldı. Bazı noktalarda güvenlik güçleri ile yürüyüş yapan grup arasında müzakere yapıldığı, geçişin kontrollü şekilde sağlandığı belirtildi.

Yağmur ve doluya aldırmadı

Yağmur ve dolu altında konuşan Özel, yaşananlara dikkat çekerek, “Üstümüze sıktırdıkları biber gazından yağmur sayesinde arındık” ifadelerini kullandı.

“Partide de daha arınacak başka bir şey yok” diyen Özel, Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarına sahip çıkarak, mücadeleden geri adım atmayacaklarını vurguladı.

Özel, CHP’nin kötü bir zihniyeti geride bıraktığını belirterek, “Atatürk’ün kurduğu Meclis’e doğru yürüyoruz” sözleriyle TBMM yürüyüşünü duyurdu. Yürüyüş esnasında bir TOMA aracının bulunduğu noktada kısa süreli gerginlik yaşandı, Özgür Özel bir süre TOMA’nın üzerine çıkarak açıklama yaptı. Yapılan görüşmelerin ardından güvenlik koridoru oluşturuldu ve grup yürüyüşüne devam etti.

“Baskı ve müdahale girişimi”

Özgür Özel, Milli Egemenlik Parkı’nda otobüs üzerinden yaptığı konuşmada CHP’nin tarihine atıfta bulunarak, partinin kuruluş sürecine değindi. CHP’nin geçmişte farklı şartlar altında da mücadele ettiğini söyleyen Özel, mevcut süreci “baskı ve müdahale girişimi” olarak nitelendirdi. Genel merkezin fiilen kullanılamaz hale getirildiğini belirten Özel, siyasi mücadelelerini Meclis ve sahada sürdüreceklerini ifade etti. Özel konuşmasında ayrıca, partinin teslim olmayacağını vurgulayarak, “mücadeleye devam” mesajı verdi ve destekçileriyle birlikte Meclis’e yürüyüş çağrısında bulundu. Bu açıklamanın ardından grup yeniden TBMM yönüne hareket etti.

Özel, Meclis'te toplantı düzenledi

Özel, Meclis'te bazı milletvekilleriyle Grup Toplantı Salonu'nda toplantı yaptı. Basına kapalı gerçekleşen toplantıya bazı il başkanları ile partililer de katıldı. Toplantının ardından bir gazetecinin "Yarın (bugün) Meclis'te olacak mısınız?" sorusu üzerine Özel, öğleden sonra DEM Parti heyeti ile Meclis'te görüşeceğini söyledi. Özel, "Bundan sonra hep buradayız." diye konuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Merkezi önünde yaşanan olaylar ve sonrasındaki yürüyüş sırasında meydana gelen gelişmelere ilişkin soruşturma başlattığını duyurdu. Açıklamada, izinsiz gösteri ve yürüyüş yapan bazı kişiler hakkında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet, kolluk kuvvetlerine mukavemet ve görevli memura direnme suçlarından işlem yapıldığı belirtildi. Ayrıca bir kişinin araçla yaralanmasına neden olan eylem nedeniyle kasten yaralama suçundan da ayrı bir soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

Kılıçdaroğlu'na "kesin ihraç" talebi

Bu arada CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, avukatı Muharrem Saygı aracılığıyla mutlak butlan süreci sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında disiplin soruşturması açılması ve kesin ihraç kararı verilmesi talebiyle başvuruda bulundu.

CHP'de mutlak butlan krizi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı vermişti. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetmişti.