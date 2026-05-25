Halkın huzuru için devamı gelecek

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinde bin 313 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı, 9 kişi tutuklandı.

Rapor edilen bin 313 kişiden 105’inin asayiş kontrollerinde tespit edildiği, bin 208’inin ise trafik suçları işleyenlerden oluştuğu belirtildi.

Denetimlerde 125 araç trafikten men edildi.

Polisten verilen bilgiye göre; 23-24 Mayıs tarihleri arasında 22.00 ile 04.00 saatleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler, bahis ofisleri, marketler, halkın yoğun bulunduğu alanlar ile trafikte seyreden araç sürücüleri kontrol edildi.

Asayiş denetimlerinde, geçerli alkollü içki satış ruhsatı bulunmadığı halde alkollü içki tasarruf edip satışa sunduğu belirlenen bir eğlence mekanı işletmecisi hakkında işlem başlatıldı.

Ayrıca işletme kapatma saatine uymayarak faaliyetini sürdürdüğü tespit edilen bir işletmeci ile hem kapatma saatine uymadığı hem de müzik izninde belirtilen kurallara aykırı şekilde saat 02.00’de sonlandırması gereken müzik yayınını 02.30’a kadar ses yükseltici cihaz kullanarak sürdürdüğü belirlenen bir işletmeci hakkında da işlem yapıldı.

Denetimlerde toplam 105 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kullanımındaki araçta yapılan aramada, kanunsuz şekilde toplam 64 adet av tüfeği fişeği bulundurduğu tespit edilen bir kişi tutuklandı.

6 bin 596 araç kontrol edildi

Trafik denetimlerinde ise 6 bin 596 araç sürücüsü kontrol edildi. Trafik kurallarını ihlal ederek diğer sürücü ve yayalar için tehlike oluşturduğu belirlenen toplam bin 208 sürücü rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. Denetimlerde 125 araç trafikten men edilirken, 8 sürücü de tutuklandı.

Rapor edilen suçlar

Süratli araç kullanmak: 445

Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak: 84

Sigortasız araç kullanmak: 47

Trafik levha ve işaretlerine uymamak: 46

Alkollü içki tesiri altında araç kullanmak: 34

Muayenesiz araç kullanmak: 30

Emniyet kemeri takmadan araç kullanmak: 23

Trafik ışıklarına uymamak: 17

Aracın ışık kurallarına uymamak: 16

Sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak: 11

Aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak: 3

Diğer trafik suçları: 452