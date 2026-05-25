El birliğiyle söndürüldü

Güzelyurt - Kalkanlı anayolunda çıkan yangında yaklaşık 30 dönümlük alandaki kuru otlar, 10 dönüm biçilmemiş buğday ile çok sayıda zeytin ve meyve ağacı yanarak zarar gördü. Yangının elektrik trafosundan düşen kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu çıktığı belirtildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre; yangın bugün saat 15.30 sıralarında Güzelyurt-Kalkanlı ana yolunun 0-1’inci kilometreleri arasında, yolun batı kısmındaki arazide meydana geldi. İlk belirlemelere göre elektrik trafosundan çıkan kıvılcımlar kuru otları tutuşturdu ve alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Yangına Polis İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Sivil Savunma Teşkilatı, Orman Dairesi, Güzelyurt Belediyesi ekipleri, askeri personel ve bölge halkı tankerlerle müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaklaşık 30 dönümlük arazi içerisindeki kuru otların tamamen yandığı, ayrıca yaklaşık 10 dönüm biçilmemiş buğday ekili alan ile muhtelif zeytin ve meyve ağaçlarının zarar gördüğü bildirildi.

Yetkililer, yangının yeniden alevlenmemesi için bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.