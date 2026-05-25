Başarı diledi

Başbakan Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Olağanüstü Genel Kurulu’nda başkanlığa seçilen Reşat Akar ve yeni yönetimde görev alanları kutladı.

Üstel mesajında, basının; demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Basın, halkın doğru bilgiye ulaşmasını sağlayan, demokrasinin gelişmesine katkı koyan en önemli yapı taşlarından biridir. Kuzey Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti’nin üstlendiği sorumluluk da bu anlamda son derece değerlidir.

Olağanüstü Genel Kurul sonucunda yeniden başkanlığa seçilen Sayın Reşat Akar’ı, Asbaşkan Sayın Tekin Birinci’yi, yönetim, disiplin ve denetleme kurullarında görev alan tüm basın emekçilerini gönülden tebrik ediyorum.”

Başbakan Üstel, cemiyetin, Kıbrıs Türk basınının güçlenmesi, özgür ve sorumlu yayıncılık anlayışının daha da ileri taşınması adına önemli çalışmalara imza atacağına inandığını kaydetti.

Üstel, “Ülkemize uzun yıllar hizmet eden Onursal Başkan Sayın Mehmet Akay Cemal’e de katkılarından dolayı teşekkür ediyor, yeni dönemin Gazeteciler Cemiyeti camiasına ve basın dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

