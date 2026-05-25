‘Söz verdik, yaptık’

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Sadrazamköy’de köylülerle bir araya gelerek yaptığı açıklamada, Kayalar–Sadrazam yolu projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Arıklı, Kayalar–Sadrazam yolu projesinin 1988 yılında Türkiye ile imzalanan Karayolları Master Planı kapsamında gündeme geldiğini ifade etti.

Arıklı, “O tarihten bu yana tam 34 hükümet, 24 farklı ulaştırma bakanı geldi geçti. Sorulması gereken soru şudur; bizden önce niçin bu yol yapılamadı?” dedi.

Göreve geldiklerinde yolu gündemlerine aldıklarını belirten Arıklı, çeşitli bürokratik engellerle karşılaştıklarını söyledi.

Arıklı, yolun haritada farklı bir güzergâh üzerinden geçtiğinin tespit edildiğini, genişletme çalışmalarında özel mülkiyet alanlarına girilmesi nedeniyle istimlak sorunu yaşandığını ifade etti.

Önceki hükümetlerin bu engelleri aşamadığını savunan Arıklı, “Hükümet olarak biz kararlı davrandık. Geldik size söz verdik. Sözümüzü de tuttuk. Allah Anavatana zeval vermesin…” ifadelerini kullandı.

