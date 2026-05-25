banner564

Yakında açıklanacak

Başbakan Üstel, kapalı Maraş’ın açılması yönünde bir proje çalışması yürüttüklerini belirtti

Yakında açıklanacak

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, kapalı Maraş’ın açılması yönünde bir proje çalışması yürüttüklerini belirtti. Üstel, Taşınmaz Mal Komisyonu’na yapılan başvurular doğrultusunda bölgenin insanlığın, Kıbrıs’ın ve KKTC’nin yararına olacak şekilde açılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Başbakan Ünal Üstel, yazılı açıklama yaparak değerlendirmelerde bulundu. Üstel, “İstedikleri kadar karalasınlar, çamur atsınlar; kimse Ulusal Birlik Partisi’ni, KKTC’yi uluslararası camiaya kabul ettirme ve Kıbrıs Türkü’nün refah düzeyini yüksek seviyeye ulaştırma projelerinden ve çabalarından alıkoyamayacaktır” ifadelerini kullandı.

UBP’nin pandemi sonrası ekonominin yeniden hareketlenmesi, enflasyondan vatandaşların olumsuz etkilenmemesi ve gelirlerin hem Türk Lirası hem de döviz bazında artması için politikalar uyguladığını belirten Üstel, bu süreçte bütçede açık oluştuğuna dikkat çekti.

Üstel; Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt’ta yeni modern hastaneler ve sağlık ocakları açılacağını, devlet okullarına yenilerinin ekleneceğini, gençlerin konut sahibi olmasına yönelik çalışmalar yapılacağını, kentlerde yeni yatırımlarla çağdaş yerleşim alanları oluşturulacağını ve ulaşımda yeni yonca kavşakları ile duble yollar inşa edileceğini kaydetti. Ayrıca turizm, sanayi, tarım ve ticaret alanlarında yeni atılımlar yapılacağını belirtti.

Kapalı Maraş projesi ileriye taşınacak

Üstel, konuşmasının devamında, “Kapalı Maraş, UBP bu halkın bağrından çıkmış onurlu ve gururlu bir kitle partisidir” ifadelerini kullanarak, Türkiye ile istişare içinde yürütülen Kapalı Maraş sürecinin devam edeceğini söyledi. Üstel, Taşınmaz Mal Komisyonu’na yapılan başvurular doğrultusunda bölgenin insanlığın, Kıbrıs’ın ve KKTC’nin yararına olacak şekilde açılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Tüm Kıbrıs’ın elektrik sorunu giderilecek

Enerji alanına da değinen Üstel, Türkiye ile birlikte tüm Kıbrıs’ın enerji sorununu çözmeye yönelik enterkonnekte sistem projesinden vazgeçilmediğini ifade etti. Bu kapsamda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın projeye destek verdiğini belirtti.

Çağ atlayacak enerji projesi

Üstel, KKTC’nin enerji alanında yeni bir modele geçiş için çalışmaların sürdüğünü ve kısa süre içinde doğal gazla buluşmaya yönelik adımlar atılacağını kaydetti. “Enerji sorununu konuşan değil, çözen hükümet olmaya devam edeceğiz” dedi.

Üstel ayrıca, Rum tarafının projelere karşı tutum sergilediğini, Avrupa Birliği’nin ise verdiği sözleri yerine getirmediğini ifade ederek, buna rağmen projelerin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

Federal çözüm çabaları boşunadır

Federal çözüm tartışmalarına da değinen Üstel, iki devletli siyasetin sürdürüleceğini belirterek, KKTC’nin uluslararası alanda hak ettiği yere ulaşması için mücadelenin devam edeceğini ifade etti. Üstel, Türkiye ile birlikte hareket etmeye devam edeceklerini vurguladı.

UBP Tüzük Kurultayı 6 Haziran’da yapılacak

Bu arada UBP Tüzük Kurultayı, 6 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan yaptığı açıklamada, kurultayın saat 10.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılacağını duyurdu.

Savaşan, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel başkanlığında gerçekleştirilen Genişletilmiş Grup Toplantısı’nda, parti tüzüğünde değişiklik yapılması yönünde oy birliğiyle karar alındığını, hukukçular tarafından yürütülen çalışmaların tamamlandığını kaydetti.

YORUM EKLE
Gönder
YORUMLAR
Tamer Karadeniz
Tamer Karadeniz - 2 saat Önce

KKTC Turizmini kurtaracak ve devamini saglayip hep gelir ve is olanaklarina neden olacak iki yer: Apostolos Andreas ve Kapali Marastir.

Öz
Öz - 32 dakika Önce

Bu asalak ne diyor? Hiç utanma kalmamış. Ülkenin içine ettiler hala durmuyorlar. Artık gidin.

Arlantik
Arlantik - 1 dakika Önce

Halen BMGK Kararı olan Kapalı Maraş’ı açacağız diyor ! Ersin Tatar ve Öncekilerin açamadığı Maraş’ı Açacakmış ? Kaybedeceği Seçim yaptırımından başka ne olabilir ki ! Sayın Tanınmayan KKTCnin Başbakanı olarak Öncelikle yakında Başımıza Bela olacak olan TMK’nunu çalıştırması Gerekmiyor mu yani ? Anavatan Türkiye’nin Milyarları akıttığı Hayırsız evlat yönetilemeyen KKTC yüzünden Çekmediği mi Kaldı ? Avrupa’ya Tam bağımlı olan Anavatan Türkiyeyi neden KKTCyi Yönetemeyenlerimiz AB İzolasyonları ve Ambargoları ile Karşı Karşıya bırakıyorlar acaba ? Dikili Taş önünde milli nutuklarla Eninde sonunda BM’ye ve Mal Sahibi Kıbrıslı Rumlara verilecek olan Maraş’ı açıyoruz diye Seçimleri mi kazanabileceksiniz acaba ?
Dünyayı Karşınıza Almakla meyi kazanabilirsiniz ki ?

SIRADAKİ HABER
Başarı diledi
Başarı diledi
  1. KIBRIS

banner608

banner474