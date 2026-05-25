Yakında açıklanacak

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, kapalı Maraş’ın açılması yönünde bir proje çalışması yürüttüklerini belirtti. Üstel, Taşınmaz Mal Komisyonu’na yapılan başvurular doğrultusunda bölgenin insanlığın, Kıbrıs’ın ve KKTC’nin yararına olacak şekilde açılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Başbakan Ünal Üstel, yazılı açıklama yaparak değerlendirmelerde bulundu. Üstel, “İstedikleri kadar karalasınlar, çamur atsınlar; kimse Ulusal Birlik Partisi’ni, KKTC’yi uluslararası camiaya kabul ettirme ve Kıbrıs Türkü’nün refah düzeyini yüksek seviyeye ulaştırma projelerinden ve çabalarından alıkoyamayacaktır” ifadelerini kullandı.

UBP’nin pandemi sonrası ekonominin yeniden hareketlenmesi, enflasyondan vatandaşların olumsuz etkilenmemesi ve gelirlerin hem Türk Lirası hem de döviz bazında artması için politikalar uyguladığını belirten Üstel, bu süreçte bütçede açık oluştuğuna dikkat çekti.

Üstel; Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt’ta yeni modern hastaneler ve sağlık ocakları açılacağını, devlet okullarına yenilerinin ekleneceğini, gençlerin konut sahibi olmasına yönelik çalışmalar yapılacağını, kentlerde yeni yatırımlarla çağdaş yerleşim alanları oluşturulacağını ve ulaşımda yeni yonca kavşakları ile duble yollar inşa edileceğini kaydetti. Ayrıca turizm, sanayi, tarım ve ticaret alanlarında yeni atılımlar yapılacağını belirtti.

Kapalı Maraş projesi ileriye taşınacak

Üstel, konuşmasının devamında, “Kapalı Maraş, UBP bu halkın bağrından çıkmış onurlu ve gururlu bir kitle partisidir” ifadelerini kullanarak, Türkiye ile istişare içinde yürütülen Kapalı Maraş sürecinin devam edeceğini söyledi. Üstel, Taşınmaz Mal Komisyonu’na yapılan başvurular doğrultusunda bölgenin insanlığın, Kıbrıs’ın ve KKTC’nin yararına olacak şekilde açılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Tüm Kıbrıs’ın elektrik sorunu giderilecek

Enerji alanına da değinen Üstel, Türkiye ile birlikte tüm Kıbrıs’ın enerji sorununu çözmeye yönelik enterkonnekte sistem projesinden vazgeçilmediğini ifade etti. Bu kapsamda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın projeye destek verdiğini belirtti.

Çağ atlayacak enerji projesi

Üstel, KKTC’nin enerji alanında yeni bir modele geçiş için çalışmaların sürdüğünü ve kısa süre içinde doğal gazla buluşmaya yönelik adımlar atılacağını kaydetti. “Enerji sorununu konuşan değil, çözen hükümet olmaya devam edeceğiz” dedi.

Üstel ayrıca, Rum tarafının projelere karşı tutum sergilediğini, Avrupa Birliği’nin ise verdiği sözleri yerine getirmediğini ifade ederek, buna rağmen projelerin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

Federal çözüm çabaları boşunadır

Federal çözüm tartışmalarına da değinen Üstel, iki devletli siyasetin sürdürüleceğini belirterek, KKTC’nin uluslararası alanda hak ettiği yere ulaşması için mücadelenin devam edeceğini ifade etti. Üstel, Türkiye ile birlikte hareket etmeye devam edeceklerini vurguladı.

UBP Tüzük Kurultayı 6 Haziran’da yapılacak

Bu arada UBP Tüzük Kurultayı, 6 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan yaptığı açıklamada, kurultayın saat 10.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılacağını duyurdu.

Savaşan, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel başkanlığında gerçekleştirilen Genişletilmiş Grup Toplantısı’nda, parti tüzüğünde değişiklik yapılması yönünde oy birliğiyle karar alındığını, hukukçular tarafından yürütülen çalışmaların tamamlandığını kaydetti.