Ekipler yoğun çalıştı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, içme suyu altyapı çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindiğini açıkladı.

Yapılan çalışmalar kapsamında Geçitkale, Akova, Gazimağusa ve Sınırüstü depolarına su akışının sağlandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti’nden KKTC’ye Su Temin Projesi” çerçevesinde yürütülen “KKTC İçme Suyu Projesi Depo Bağlantı Hatları 2. Kısım” çalışmalarında ilerleme kaydedildiği belirtildi. Açıklamada, Orta Meserya Deposu bağlantı hattının mevcut Lefkoşa-İskele ana isale hattına bağlantısının tamamlandığı ve bu kapsamda gerekli sanat yapılarının imalatının bitirildiği ifade edildi. Ayrıca Pınarlı Deposu bağlantı hattı üzerindeki yol geçişi işlemlerinin de sonuçlandırıldığı kaydedildi.

Diğer yandan Kurtuluş Deposu bağlantı hattının mevcut İskele-Dipkarpaz isale hattına bağlantısı ile sanat yapılarının imalatının büyük ölçüde tamamlandığı belirtildi. Kalecik Deposu bağlantı hattı üzerindeki yol geçişi çalışmalarında da önemli aşama kaydedildiği ifade edilirken, Bafra Turizm Bölgesi depolarının mevcut İskele-Dipkarpaz ana hattına bağlantısı ile sanat yapılarının imalatının da büyük ölçüde tamamlandığı bildirildi. Dipkarpaz Deposu bağlantı hattının mevcut depo bağlantı hattına entegrasyonunun da yine büyük oranda tamamlandığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Yiğitler Askeri Birlik Deposu bağlantı hattı üzerindeki yol geçişi çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, süreç boyunca halka ve belediyelere gerekli bilgilendirmenin basın aracılığıyla yapılmaya devam edileceği vurgulandı.

Uluçay ekiplere teşekkür etti

Öte yandan Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, sürecin başından itibaren koordinasyon içinde çalışan teknik ekiplere teşekkür etti. Vatandaşların gösterdiği sabır ve anlayışın büyük önem taşıdığını ifade eden Uluçay, “Sürece katkı koyan tüm ekiplere ve sabır gösteren halkımıza teşekkür ediyorum” dedi.



Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2026, 09:43