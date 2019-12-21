Elmacık kemiğini kırdı

Lefkoşa’da tartıştığı eski kız arkadaşı Burcu Yavuz’un elmacık kemiğini kıran zanlı Adem Bilgin şikayet üzerine tutuklandı. Üniversite öğrencisi olan zanlı dün teminat duruşmasına çıkarıldı.

Duruşmada olayı aktaran polis, Lefkoşa’da 20 Aralık’ta saat 02.30’da bir eğlence tesisi önünde yaşanan olayda Adem Bilgi’nin aralarında çıkan sözlü tartışma sonucu Burcu Yavuz’un vücudunun çeşitli yerlerine tekme atıp, yere düşmesini sağladıktan sonra, yüzüne defalarca tekme atıp, sol elmacık kemiğinin kırılmasına neden olduğunu söyledi.

Zanlı, üniversite öğrencisi çıktı

Polis, şikâyet üzerine tutuklanan zanlının üniversite öğrencisi olduğunu belirterek, yargılanıncaya değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 2 kefilin 75’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 10 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.