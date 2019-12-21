KTSYD Kupası heyecanı sürüyor

Basketbol Federasyonu ile Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD) KKTC Telsim’in katkıları ile organize ettiği Kadınlar KTSYD Kupası’nda dün akşam iki maç oynandı. İlk tur mücadelesinde GAÜ, rakibi DAÜ’yü yenerek yarı finalde Rauf Denktaş Üniversitesi’nin rakibi olurken, kura çekimi ile doğrudan yarı final oynama fırsatı elde eden UKÜ ile Akdeniz Spor Birliği maçında gülen ve finale yükselen taraf UKÜ oldu.

GAÜ yarı finalde: 66-24

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan gecenin ilk maçında GAÜ ile DAÜ karşılaştı. Mücadeleye iyi başlayan GAÜ devreyi de 32-12 üstün tamamladı. İkinci yarıda da iyi oyununu sürdüren GAÜ, mücadeleyi

66-24 kazanarak yarı finale yükseldi. GAÜ’de 22 sayı üreten Yağmur, maçın en skorer oyuncusu oldu.

UKÜ, Akdeniz’i eledi: 69-17

Gecenin ikinci maçında UKÜ ile Akdeniz Spor Birliği final mücadelesi verdi. Kısa süre içerisinde istediği farka ulaşan UKÜ, üstünlüğünü maç sonuna kadar sürdürdü ve mücadeleyi 69-17 kazanarak adını finale yazdırdı. UKÜ’de 15 sayı üreten Buse maçın en skorer ismi oldu.

Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2019, 12:07