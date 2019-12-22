Akol’un Yeni Yıl partisine Başbakan Ersin Tatar da katıldı

Akol Grup’un, Salamis Bay Conti Otel’de düzenlediği muhteşem yılbaşı yemeğine Başbakan Ersin Tatar ile UBP milletvekili Aytaç Çaluda da katıldı.

Çalışanların ve özel davetlilerin gönüllerince eğlendiği gecede 2020’nin önemli hedeflerinden söz edildi, başarılı bir yıl geçirmek için daha çok çalışılacağı belirtildi.

Yeni yıl partisinde bir konuşma yapan Başbakan Ersin Tatar da grup direktörü Niyazi Sanal ile tüm yönetici ve çalışanlara başarılı bir yıl diledi. Tatar “Daha güzel günlere ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.