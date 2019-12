Korhan’ın hayranları Letafet’i bastı

Kıbrıs’ta eğlence meraklılarının hayranı olduğu başarılı sanatçı Korhan Saygıner soğuk kış günlerinde Cuma gecelerini ısıtırken, Letafet Lounge Bar’ın parlayan yıldızı olmaya devam ediyor. Merit Park’ta hizmet veren Letafet Lounge Bar’da Korhan Saygıner ile birlikte Aralık ayı konserleri son hız devam ediyor.

Korhan Saygıner, yaklaşık iki buçuk saat sahne aldığı Letafet Lounge Bar’da enerjisini bir an bile düşürmedi.

Saygıner’in seslendirdiği bir birinden güzel parçalar eşliğinde tüm gece dans edip, güçlü yorumunu ve sahne enerjisini seven dinleyenleriyle dolup taşan Letafet Lounge Bar’da unutulmaz bir gece yaşandı.

90’lı yılların en çok sevilen ve günümüzde halen popülerliğini koruyan parçaları repertuvarına ekleyen Saygıner, MFÖ, Sezen Aksu, Zeynep Casalini ve Fatih Erkoç gibi başarı isimlerin şarkılarını seslendirdi.

Korhan Saygıner’in vokalistliğini yapan Nejla Aykılıç geceye seslendirdiği parçalar ve şık görüntüsüyle renk kattı.

Korhan Saygıner her Cuma akşamı olduğu gibi gelen hafta 27 Aralık Cuma gecesi yine Merit Park Letafet Lounge Bar’da sahnedeki yerini alacak…