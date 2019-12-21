Liberal Demokrat Parti Onursal Başkanı ve NET Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk; halen cezaevinde bulunan iş adamı Osman Kavala’nın Türkiye’de Cumhurbaşkanlığına adayı gösterilmesini önerdi.

Kavala’nın hapiste olmasının kendi değerini artırdığını söyleyen Tibuk, “O’nun hapishanedeki davranışı karakter imtihanıdır ve onun değerini artırır, onu hapse attıranların da değerini düşürür” dedi.

Muhalefetin Recep Tayyip Erdoğan’a karşı aday bulmakta büyük zorluk çekeceğini ifade eden Tibuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Partiler bir araya gelip Osman Kavala’ya destek verebilirler. Erdoğan, Kavala’nın yargılanması için birkaç defa demeç vermişti. Bu çok hoş bir şey değil, yargıya müdahale etmiştir. Kavala’nın suçsuz olduğu kesindir, ayni suçtan ben de yargılanabilirim, bizi de alsınlar içeriye.. Ortada hiçbir şey yok. Tamamen kişisel bir egonun bir şekilde yargının yönlendirmesiyle olan bir olaydır. Bu cumhur ittifakına karşı partiler tavır almak zorunda kalabileceği için Osman Kavala hem hepsinin hem de hiç birinin adayı olabilir. Böylece tümünün kabullenebileceği bir aday olur. Bir de cumhurbaşkanı seçildikten sonra bir de parlamenter sisteme yeniden dönülürse geçiş dönemi için faydalı olur.”

“Kavala ile Türkiye şahlanır”

“Diğer parti liderlerine bakıyorum, bana göre hiç biri ne tecrübe ne de eğitim ve ilişki olarak Osman Kavala gibi değil” diyen Tibuk, Kavala’nın cumhurbaşkanı olması durumunda Türkiye’nin şahlanacağını belirtti.

Osman Kavala’nın sol liberal bir siyasal görüşe ait olduğunu söyleyen Tibuk, Kavala’nın geçmişinin de sağlam olduğunu anımsattı. “Kavala çok efendi ve Türkiye’yi temsil edebilecek bir adımdır” diyen Tibuk, Kavala’nın Avrupa’ya Cumhurbaşkanı olarak gittiğinde büyük saygı duyacak bir karakterde olduğunu sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2019, 12:03