İlginç bir durum

Güney Kıbrıs’ta feribot biletlerinin bulunamamasıyla ilgili bir dizi şikayetin ardından, Rum Denetim Ofisi, 2022'den 2025'e kadar feribotların ortalama olarak tam kapasitenin %49 olarak çalıştığını, ancak güzergahları işleten şirketin devlet sübvansiyonu yoluyla hala tam olarak ödeme aldığını tespit etti.

Kamuoyuna açıklanan raporda, Rum Denetleme Ofisi'nin şikayetleri araştırdığı ve rakamları Ulaştırma Bakan Yardımcısı aracılığıyla doğruladığı belirtildi.

Rum Sayıştay Başkanı Andreas Papaconstantinou, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki feribot seferlerinin, alternatif bir seyahat yöntemi sağlamak amacıyla alınan siyasi bir karar doğrultusunda 2022 yılında yeniden başlatıldığını söyledi.

Scandro Holding Ltd. her yıl yaz döneminde 22 gidiş-dönüş seferi düzenlemekte olup, bu seferler için yıllık 5,47 milyon Euro tutarında garantili tazminat ve bilet satışlarından elde edilen gelirin %6'sı ödenmektedir. Bilet satışlarından karşılanmayan tutar ise devlet hibesiyle tamamlanmaktadır.

Rum Denetleme Ofisi, 1 Temmuz - 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen 32 güzergâh (16 Limassol-Pire ve 16 Pire-Limassol) ile ilgili güzergâhlar, bilet rezervasyonları ve ödemeler hakkındaki verileri analiz etti. Bunlardan 21'i rastgele örneklem olarak seçildi.

Yapılan inceleme, talebin yüksek olmasına rağmen biletlerin platform açılır açılmaz tükendiğini, ancak feribotların 2022'den 2025'e kadar ortalama olarak yalnızca yarı dolu olduğunu gösterdi.