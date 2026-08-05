Ömer KADİROĞLU

KKTC'de son dönemde art arda yaşanan adli olaylar toplumda güvenlik endişesini artırdı. Diyalog'a konuşan vatandaşlar, eskiden daha huzurlu ve güvenli bir yaşam sürdüklerini belirterek, bugün ise hem kendileri hem de çocuklarının geleceği konusunda kaygı duyduklarını ifade etti. Vatandaşlar, suç oranlarının yükselmesini önlemek için güvenlik önlemlerinin artırılmasını, ülkeye giriş-çıkışların daha etkin denetlenmesini ve caydırıcı uygulamaların hayata geçirilmesini istedi.

Ne dediler…?

İbrahim Engür

“Nüfus arttıkça suç oranı da artmaktadır. Bu aralar insanlarda tahammülsüzlük çok fazladır. Son zamanlarda yaşanan suçlar tedirgin edicidir ve evlatlarımızla geleceğimiz açısından endişeliyiz. Polis çok iyi çalışmakta ancak bu noktada hükümet nasıl tedbirler alır bilemiyorum. Toplumsal barışı sağlayamamak çok üzücü bir durumdur. Ülkede alışık olmadığımız suç modelleri ile karşılaşıyoruz. İnsanlar eskisi gibi değil o nedenle ülkeye girişlerin daha sıkı kontrol edilmesi gerekiyor. Okumak veya işlemek için adaya gelenler suça karışıyor ve halkın huzurunu bozuyor. Bizler de ülkeyi yönetenler de üzerlerine düşen görevleri yapmalıdır.”

Osman Sevdalı

“Son zamanlarda ülkede yaşanan suçlarla ilgili söyleyecek artık bir şeyimiz kalmadı. Devletin daha geniş tedbirler alması gerekiyor. Daha huzurlu bir ortamın yaratılması için ülkeye giriş çıkışların daha sıkı kontrol edilmesi ve içeride de denetimleri arttırmalıdır. Sokağa çıktığımız zaman endişelerimiz vardır. Eskiden kapı pencere açık yatırken şimdilerde kilit kilit üstüne vursan da suç işleyecek olan yine işliyor.”

Salih Ünveren

“Ülkemizde son zamanlarda yaşanan suçlar bizlere derin bir ah çektiriyor. Çünkü eskiden bu ülkede bu kadar çok ve bu kadar çeşitli suçlar yoktu. Lefkoşa’da yaşanan bıçaklı saldırı içimizi kararttı. Ondan önce bir sürücünün iki kişiye çarpıp birini öldürüp kaçması ve saatler sonra bulunması gibi olaylar endişe yaratıyor. Polis sayısının yetersiz olduğunu düşünüyorum. On polis emekli oluyor yerine üç- dört polis alınıyor. Bunun düzeltilmesi ayrıca ülkeye giriş-çıkışların sıkı denetlenmesi gerekiyor.”

Sonay Gümüşören

“Hükümetin artan suçlarla ilgili tedbir alması lazım. Önceki gün markette yaşanan bıçaklı saldırı olayı bizleri üzmüştür. Önüne geleni bu memlekete sorgusuz sualsiz alırlarsa daha da kötü durumlar yaşanacaktır. Bir Kıbrıslı Türk olarak böyle şeyleri daha önce yaşamazdık ancak şimdi yola çıktığımızda özellikle gece saatlerinde korku yaşıyoruz. Kazalar, ölümlü kazalar ve suçlar bu ülkede çok arttı ve tedbir alınması lazım.”

Perrin Öztümen

“Ülkede son zamanlarda yaşanan suçlar korkutucu ve son derece tedirgin edicidir. Memleket ne ara bu duruma geldi anlamıyoruz. Önceden bu ülkede bunlar yaşanmazdı, nüfus artışının bunlara neden olduğunu düşünüyorum. Dışarıya çıktığımız zaman endişeler yaşıyoruz. Özellikle evlatlarımız dışarıya çıktığında çok korku yaşıyoruz. Bu sorunların çözümü için gerekli tedbirlerin alınması lazım.”

Ulus Beletoğlu

“Ülkede son zamanlarda yaşanan suçlar bizleri endişelendiriyor. Olmaması gereken şeyler ancak her toplumda da bu gibi vakalar görünüyor. Önemli olan cezaların ne kadar caydırıcı olduğudur. Suç işleyenler sadece kendilerine zarar vermiyor toplumun da huzurunu kaçırıyor. Geçtiğimiz gün bir marketimizde yaşanan olay da bizleri üzmüştür. Çok eskiden ceza evlerinin boş olduğunu biliyoruz ancak şimdilerde ceza evleri tıklım tıklım doludur. Bu noktada eğitimin önemini görüyoruz ve küçük yaşlardan bu eğitimlerin verilmesi gerekiyor.”

Ümit Dolu

“Ülkede yaşanan suçlar son derece üzücüdür. Kıbrıs eskiden dünyadan izole bir ülkeydi, şimdilerde iş gücü ve öğrencilerin gelişleriyle yapı değiştir. Gelenler kendi ülkelerindeki yaşayış şekillerini de Kıbrıs’a taşımaktadır. Ben çocukken nadiren hırsızlık veya başka olaylar olurken, şimdi kurşunlama, mafyacılık oyunları, gasp, tecavüz, uyuşturucu ve daha birçok suçla karşı karşıyayız. Çalışmak ve okumak adı altında ülkeye gelenler sıkı denetimden geçirilmelidir. Bunu önlemek için denetim ve ülkeye girişleri sıkı kontrol altına alınması gerekiyor. Ülkeye gelenlerin sabıka kaydına bakılmalıdır. Şehir merkezlerinde her milletten insan var ve buralarda Kıbrıslı veya Türkiyeli insanlar çocuklarını parka sokağa bırakmaya çekiniyor.”