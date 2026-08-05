İhraç işlemi başladı

Suna ERDEN

Lefkoşa ve Gönyeli'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen muhaceret denetimlerinde, KKTC'de ikamet izinsiz oldukları tespit edilen 13 kişi yeniden mahkemeye çıkarıldı. Biri Pakistan, 5’i Nijerya ve 7’si Bangladeş uyruklu 13 zanlı hakkında 8 gün ek tutuklama emri verildi. Zanlılar hakkında ihraç işlemlerinin başlatıldığı ancak henüz sonuçlanmadığı belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, 31 Temmuz tarihinde Minareliköy, Haspolat ve Gönyeli'de gerçekleştirilen muhaceret denetimleri sırasında A.M. (E-25), T.K. (E-25), M.R. (E-46), S.İ. (E-38), M.R.İ. (E-36), K.Ş. (E-28), N.S. (E-28), B.C.O. (E-33), M.K. (E-27), S.B.C.S. (E-36), N.A. (E-44), R.T.O.

(K-28) ve B.O.A.'nın (K-27) KKTC'de ikamet izinsiz olarak bulunduklarının tespit edildiğini söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrollerinde S.İ. ile A.M.'nin 70 gündür, T.K.'nin 91 gündür, K.Ş.'nin 121 gündür, N.A.'nın

46 gündür, R.T.O.'nun 244 gündür, N.S.'nin 354 gündür, M.R.İ.'nin bin 85 gündür, S.B.C.S.'nin bin 158 gündür, B.C.O.'nun bin 587 gündür, M.R.'nin bin 699 gündür, B.O.A.'nın 2 bin 437 gündür ve M.K.'nin yaklaşık 3 bin gündür yetkili makamlardan izinsiz olarak KKTC'de ikamet ettiklerinin belirlendiğini aktardı.

Polis, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandıklarını, haklarında soruşturma başlatıldığını, İçişleri Bakanlığı nezdinde gerekli muhaceret tahkikatının yapılacağını, ülkede izinsiz kalma nedenlerinin araştırılacağını, ifadelerinin temin edileceğini kaydetti.

Zanlılar hakkında ihraç işlemlerinin başlatıldığını ancak henüz sonuçlanmadığını belirten polis, 8 gün ek süre talep etti.

Mahkeme; tüm zanlıların 8 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

