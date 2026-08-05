Yargısı ileride

Hüseyin ÇİÇEK

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, Beyarmudu Sınır Kapısı'ndan KKTC'ye giriş yaptığı sırada aracında 200 adet sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içeren kağıt bulunan Ö.Ö., soruşturmanın tamamlanmasının ardından dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Mehmet Şener, 25 Temmuz 2026 tarihinde zanlı Ö.Ö.'nün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne geçiş yaptığına ve uyuşturucu madde temin ederek KKTC'ye geri döneceğine dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, alınan bilgi üzerine gerekli operasyonun planlandığını ve 26 Temmuz 2026 tarihinde saat 01.20 sıralarında Beyarmudu Sınır Kapısı'nda görev aldıklarını belirtti.

Polis, zanlının kullandığı araçla Beyarmudu Sınır Kapısı'ndan KKTC'ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek durdurulduğunu ifade etti. Araçta yapılan aramada, paket içerisinde toplam 200 adet sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içeren kağıdın bulunarak emare alındığını kaydeden polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Mehmet Şener, zanlı hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını, emarelerin incelendiğini ve alınması gereken ifadelerin temin edildiğini belirterek, mahkemeden zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren mahkeme, zanlının yargılanıncaya kadar serbest kalmasına karar verdi. Mahkeme, Ö.Ö.'nün 200 bin lira nakdi teminat yatırmasına, ayrıca iki kefilin ayrı ayrı bir milyon 500 bin lira değerinde şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Bunun yanında zanlının davaları görüşülünceye kadar belirlenen teminat şartlarına uymasına karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2026, 09:49