Önlemler artırılacak

Suna ERDEN

Lefkoşa’da önceki gün meydana gelen bıçaklı saldırı olayında ağır yaralanan 22 yaşındaki Kırgızistanlı kadının devlet hastanesinde tedavisi sürerken, hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı. Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Birtan, talihsiz kadının entübe edildiğini, saldırganın ise normal servise alındığını belirtti.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ise, Diyalog gazetesinin dünkü manşetinde yer aldığı gibi, saldırganın adaya turist vizesiyle giriş yaptığını söyledi. Oğuz; adaya 30 Temmuz’da giriş yapan saldırganın,

3 gün sonra bıçaklı saldırı düzenlemesinin ülke çapında büyük bir tedirginlik yarattığını kabul ederken, bu tür olaylara yönelik önlemlerin artırılması için çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

Genç kadın entübe edildi

Kırgızistanlı 22 yaşındaki konsomatris kadını takip ettikten sonra Lefkoşa'nın en yoğun alışveriş noktalarından biri olan Metropol Süpermarket'te bıçaklayarak ağır yaralayan M.B.K.’nin durumunun iyiye gittiği belirtilirken, genç kadın entübe edildi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Birtan, Z.A.'nın sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, genç kadının çoklu organ yaralanmaları bulunduğunu ve ciddi kan kaybı yaşadığını söyledi. Birtan, hastanın yoğun bakım ünitesinde entübe edilerek tedavisinin sürdüğünü, hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti.

Başhekim Birtan, saldırgan M.B.K.'nin ise normal serviste tedavisinin sürdüğünü ve sağlık durumunun stabil olduğunu ifade etti.

Normal bir turist gibi

Zanlının geçmiş yıllarda da turistlik amaçlı ülkeye geldiği belirtilirken

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ise, zanlının 30 Temmuz'da Türkiye üzerinden turist statüsünde KKTC'ye giriş yaptığını açıkladı. Zanlının ülkeye ilk kez gelmediğini belirten Oğuz, ilk girişini 2018 yılında dört günlüğüne yaptığını, ardından 2025 yılında beş gün, 2026 yılının şubat ayında ise üç günlüğüne KKTC'de bulunduğunu söyledi. Oğuz, son olarak 30 Temmuz'da yeniden adaya giriş yapan zanlının kısa süre sonra saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade etti. "Geliyor, çıkıyor; normal bir turist gibi Türkiye Cumhuriyeti üzerinden giriş yapıyor. Daha sonra bu vahim olay yaşanıyor." diyen Oğuz, olayın yalnızca bireysel bir suç olarak değil, ülke güvenliği açısından da değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yeni detaylara ulaşıldı

Diyalog'un ulaştığı bilgilere göre; zanlı ile Z.A. 2026 yılının ocak ayında İstanbul'da tanışarak yaklaşık 15 gün aynı evde birlikte yaşadı. Daha sonra Z.A. Kuzey Kıbrıs'a gelerek ilişkiyi sonlandırdı. Değirmenlik'teki bir gece kulübünde çalışmaya başlayan genç kadın, eski erkek arkadaşını telefonundan ve sosyal medya hesaplarından engelledi.

İlişkiyi yeniden başlatmak isteyen M.B.K., bunun üzerine 2026 yılının şubat ayında KKTC'ye geldi. Genç kadınla barışma girişimlerinde bulunan zanlı, olumsuz yanıt alınca yeniden İstanbul'a döndü. Ancak ilişkiyi kabullenemediği belirtilen zanlı, bu kez 30 Temmuz'da turist statüsünde yeniden ülkeye giriş yaptı.

Üç gün boyunca Z.A.'yı takip ettiği belirlenen M.B.K., 3 Ağustos 2026 günü saat 11.45 sıralarında Taşkınköy'de faaliyet gösteren Metropol Süpermarket içerisinde genç kadına saldırdı.

Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2026, 09:49