Erkekler çoğunlukta

İstatistik Kurumu, 2024 İstatistik Yıllığı’nı yayımlayarak güncellenmiş nüfus projeksiyonlarını ve demografik göstergeleri kamuoyuyla paylaştı. İstatistik Kurumu, 2024 yılına ait nüfusu 489 bin 308 olarak açıklarken, nüfusun 264 bin 887’sini erkekler, 224 bin 421’ini ise kadınlar oluşturdu.

Son veriler ışığında revize edilen projeksiyonlara göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin nüfusu artış eğilimini sürdürürken, doğurganlık oranlarında ve kaba doğum hızında düşüş dikkat çekti.

Nüfus artış hızı yıl sonu itibarıyla 2020’de binde -1,8 olarak kaydedilirken, 2021’de binde 65,6’ya yükseldi. Bu oran 2022’de binde 31,8, 2023’te binde 28,7 ve 2024’te binde 27,1 olarak hesaplandı. Yıl ortası nüfus artış hızı ise 2024’te binde 27,9 olarak kayıtlara geçti.

Doğum ve ölüm istatistiklerine bakıldığında, 2024 yılında toplam doğum sayısı 3 bin 382 olarak açıklandı. Kaba doğum hızı aynı yıl binde 7,0’a gerilerken, toplam doğurganlık oranı (TDO) 1,4 olarak belirlendi. Ölüm sayısı ise 2024’te 1.745 oldu. Veriler, son yıllarda doğurganlık oranlarında kademeli bir düşüş yaşandığını ortaya koydu.

Yaş ve cinsiyete göre nüfus dağılımına ilişkin 31 Aralık 2024 projeksiyonuna göre, toplam nüfusun 264 bin 887’sini erkekler, 224 bin 421’ini ise kadınlar oluşturdu. En kalabalık yaş grubu 76 bin 22 kişi ile 20–24 yaş aralığı olurken, bunu 43 bin 77 kişi ile 15–19 yaş grubu ve 43 bin 73 kişi ile 40–44 yaş grubu izledi.

Çocuk nüfus olarak değerlendirilen 0–14 yaş grubunun toplam nüfusu 65 bin 10 olarak kaydedilirken, 65 yaş ve üzeri nüfusun toplamı 44 bin 315’e ulaştı. 85 yaş ve üzerindeki nüfusun 3 bin 931 kişi olduğu açıklandı. İleri yaş gruplarında kadın nüfusunun erkeklere kıyasla daha yüksek olduğu görüldü.

KKTC’nin 4 yıllık nüfusu

2019: Toplam 420 bin 556 (27 bin 56'sı erkek, 193 bin 500'ü kadın)

2020: Toplam 419 bin 810 (225 bin 306 erkek, 194 bin 504'ü kadın)

2021: Toplam 448 bin 268 (242 bin 381'i erkek, 205 bin 887'si kadın)

2022: Toplam 462 bin 747 (250 bin 421'i erkek, 212 bin 326'sı kadın)

2023: Toplam 476 bin 214 (257 bin 789'i erkek, 218 bin 425'i kadın)

