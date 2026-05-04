Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

İskele’de etkili olan şiddetli yağışın ardından Sınırüstü Köyü’nde meydana gelen hortum, maddi hasara yol açtı. Mandıraların ve evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi.

İskele Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının ardından belediye ekiplerinin hızlı şekilde bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Hortumun özellikle köyün belirli noktalarında etkili olduğu, bazı mandıraların ve evlerin çatı kısımlarında hasar oluştuğu ifade edildi.

Ekiplerin olayın hemen ardından bölgede inceleme başlattığı, hasar tespit çalışmalarının sürdüğü ve vatandaşların güvenliği için riskli alanlarda gerekli önlemlerin alındığı kaydedildi. Belediye ekiplerinin, zarar gören evlerde ilk müdahaleleri yaptığı ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için sahada çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü aktarıldı.

Yetkililer, bölgede olumsuz hava koşullarının devam edebileceğine dikkat çekerek vatandaşlara dikkatli olmaları ve gerekli durumlarda belediye ile iletişime geçmeleri yönünde uyarıda bulundu.

